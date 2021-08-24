Как у линии разграничения празднуют День Независимости

Побили рекорд по исполнению "Червоной руты". Фото: "Укрінформ"

В Северодонецке Луганской области, у линии разграничения празднуют День Независимости.

Там установили LED-экран в форме трезубца и рекорд по выполнению "Червоной руты", сообщает "Укрінформ".

В городе состоялся фестиваль "Ты у меня единственная". "Красную руту" на центральной площади города одновременно спели 5,2 тыс. исполнителей.

Организаторы говорят, что они побили рекорд. Ранее "Красную руту" исполнило 3,9 тыс. человек в Черновцах.

Установили мультимедийный LED-экран в форме трезубца. Подобных экранов нет нигде в Украине.

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"Он состоит из 366 модулей LED-панелей. Из этих панелей может набираться один общий большой экран, а при необходимости он будет работать в полиэкранном режиме, когда изображение или видеосюжеты на всех экранах - разные. Отныне каждый, кого интересует история, культура, туристические возможности Луганщины, может легко получить такую ​​информацию, нажав нужную кнопку в меню терминала", - сообщил разработчик Владимир Черный.

На торжественных мероприятиях к 30-летию Независимости Украины президент Владимир Зеленский во время выступления пошутил. Он объяснял, почему украинский народ является единственным, и отметил, что каждый регион дал государству важных фигур. Сначала поблагодарил Ровенскую область за первого президента Украины Леонида Кравчука, потом - Черниговщину за другого, Леонида Кучму.