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четверг, 19 сентября 2019 07:49

Как прошли сутки в ООС

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Как прошли сутки в ООС
Сутки прошли без потерь. Фото с открытых источников.

18 сентября вооруженные формирования России и ее наемники 5 раз нарушили режим тишины. Враг обстреливал наши позиции из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты провели 3 обстрелы позиций в районе Березовой и Водяного. Два раза в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север". В районе Майского и Крымского, передает штаб ООС.

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А с начала текущих суток вооруженные формирования РФ и наемники дважды нарушили режим прекращения огня. Стреляли из стрелкового оружия в районе Николаевки и вблизи Золотого.

Потерь среди украинских солдат нет.

Российская сторона заблокировала определения возможной даты разведения сил на Донбассе. В ходе обсуждений украинская сторона заявила, что не имеет принципиальных возражений по существу "формулы Штайнмайера" по местным выборам.

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Дата
19
сентября

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