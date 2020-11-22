Как прошли сутки на Донбассе

Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не было. Фото: ООС

21 ноября российско-оккупационные войска на Донбассе один раз нарушили договоренности о прекращении огня.

Выстрели из автоматического станкового гранатомета зафиксировали вблизи населенного пункта Водяное, сообщили в штабе ООС.

Вражеский огонь не представлял угрозы жизни и здоровью украинских защитников.

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Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не было. Огонь украинские подразделения не открывали.

С начала текущих суток, 22 ноября, на всех участках ответственности подразделений ОС обстрелов со стороны противника не зафиксировали.

За прошедшие сутки, 20 ноября, оккупанты 7 раз нарушили тишину, а также осуществили дистанционное минирование позиций наших войск, используя запрещенные мины ПОМ-2.