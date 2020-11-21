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суббота, 21 ноября 2020 09:35

Оккупанты заминировали позиции украинских военных

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Оккупанты заминировали позиции украинских военных
20 ноября оккупанты 7 раз нарушили режим тишины. Фото: Штаб сил ООС

За прошедшие сутки оккупанты 7 раз нарушили тишину, а также осуществили дистанционное минирование позиций наших войск, используя запрещенные мины ПОМ-2.

Об этом сообщает штаб сил ООС.

"За прошедшие сутки в полосах ответственности украинских бригад зафиксировано 7 нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации. Так, в районе населенного пункта Шумы враг применил стрелковое оружие, а неподалеку Каменки, Водяного, Пищевика, Павлополя и Авдеевки - стрелковое оружие и гранатометы различных систем", - говорится в сообщении.

Также военные сообщили, что со стороны оккупированной Ужовка в направлении Водяного, было осуществлено дистанционное минирование позиций наших войск.

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"Боевых потерь и ранений среди военнослужащих Объединенных сил не было. С начала текущих суток, 21 ноября, вдоль линии разграничения наблюдается тишина, огневых провокаций со стороны вооруженных формирований Российской Федерации не зафиксировано", - отметили в штабе ООС.

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук сказал, что, несмотря на гибель военных Вооруженных сил Украины на Донбассе, у него нет претензий ни к России, ни к ОРДЛО.

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