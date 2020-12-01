Как прошли сутки на Донбассе

Украинские военнослужащие находятся наготове предоставить адекватный отпор врагу. Фото: facebook.com/pressjfo.news

На Донбассе в течение минувших суток, 30 ноября, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 4 раза нарушили договоренности о перемирии.

Боевых потерь и ранений в результате провокационных вражеских выстрелов среди украинских защитников не было, сообщили в штабе операции Объединенных сил.

"Гранатометы различных систем и стрелковое оружие российско-оккупационные войска применили вблизи населенных пунктов Водяное и Новотошковское. Кроме того, режим прекращения огня противник нарушил в районе Гнутово, задействовав на этом участке станковый противотанковый гранатомет. Еще одно нарушение достигнутых договоренностей задокументировано на Приазовье. После обеда возле Водяного зафиксирован пролет вражеского БПЛА типа "Квадро" с пересечением линии разграничения, который украинские воины сбили", - сказано в сообщении.

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С начала текущих суток, 1 декабря, вдоль линии разграничения выстрелов со стороны российско-оккупационных войск не отмечено, на всех участках ответственности подразделений Объединенных сил наблюдается тишина.

На оккупированном Донбассе проходят службу около 3 тыс. Российских кадровых военных. При этом численность оккупационных войск составляет 35,5 тыс. человек. Об этом заявил представитель Главного управления Минобороны Украины Вадим Скибицкий.