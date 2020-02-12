Как прошли предыдущие сутки на Донбассе

С началом эпохи российские оккупационные войска огневой активности не вели Фото: Рівне Вечірнє

11 февраля вооруженные формирования РФ 5 раз нарушили режим прекращения огня.

По нашим позициям стреляли из запрещенных минского договоренностями минометов калибра 120 мм, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, сообщает пресс служба Объединенных сил.

Один вражеский обстрел из автоматических станковых гранатометов зафиксировали рядом с песком, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник 4 раза обстрелял наши позиции: трижды в районе Орехово - с миномета калибра 120 мм выпустил 9 мин, а также вел огонь из гранатометов различных систем; недалеко от населенного пункта Крымское - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

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В результате вражеских обстрелов потерь среди украинских защитников вчера не было. С началом эпохи российские оккупационные войска огневой активности не вели. За эти сутки потерь нет.

На Донбассе боевики усилили обстрелы на передовой. "11 февраля российские оккупанты обстреляли позиции украинских защитников из гранатометов различных систем в районе населенного пункта Орехово. Кроме того, в том же районе противник применил запрещенные минскими договоренностями минометы калибра 120 мм, выпустив 9 мин", - сообщает пресс служба Объединенных сил. В результате обстрела потерь среди украинских военнослужащих нет.