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четверг, 27 августа 2020 07:38

Как прошли еще одни "мирные" сутки на Донбассе

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Как прошли еще одни &quot;мирные&quot; сутки на Донбассе
Завершается первый месяц с начала действия режима всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе. За это время ВСУ не понесли боевых потерь. Фото: facebook.com/MinistryofDefence.UA

26 августа на большинстве участков ответственности украинских подразделений в районе проведения операции Объединенных сил обстрелов противника не было.

1 нарушение режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано возле Марьинки, сообщили в штабе ООС.

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"Возле Марьинки было несколько выстрелов из стрелкового оружия. Вражеские провокации не несли угрозы нашим воинам, поэтому украинские защитники огонь в ответ не открывали. Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет", - сказано в сообщении.

С начала текущих суток, 27 августа, в полосах ответственности наших боевых бригад обстрелов со стороны российско-оккупационных войск не было. На всех участках фронта наблюдалась тишина.

Завершается первый месяц с начала действия режима всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе. За первый месяц перемирия ВСУ не понесли боевых потерь. На большинстве участков ответственности украинских сил нарушений со стороны оккупантов не фиксировали. Но местами были задокументированы провокационные единичные неприцельные выстрелы.

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Дата
27
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