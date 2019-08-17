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суббота, 17 августа 2019 13:04

Как празднуют годовщину освобождения Станицы Луганской - подборка фото
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Отмечают годовщину освобождения Станицы Луганской
Фото: Луганская ОГА
Отмечают годовщину освобождения Станицы Луганской
Отмечают годовщину освобождения Станицы Луганской
Отмечают годовщину освобождения Станицы Луганской
Отмечают годовщину освобождения Станицы Луганской

В Луганской области празднуют пятую годовщину освобождения Станицы Луганской от террористов.

У поселкового совета с участием представителей органов местной власти, общественных организаций, военнослужащих и местных жителей состоялась панихида по погибшим защитникам Украины, сообщает пресс-служба Луганской ОГА.

К памятному знаку погибшим воинам возложили цветы.

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Праздничный концерт для собравшихся устроили музыканты Николаевского военного оркестра 406-й отдельной артиллерийской бригады ВМС ВСУ.

Украинские спасатели разминировали территорию вокруг поврежденного моста в Станице Луганской. Работы по разминированию продолжались 16 суток, выполнялись на площади в 2 га.

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17
августа

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