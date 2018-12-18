Как "Пламя" охлаждает горячие головы боевиков: чем воюют на Донбассе

АГС-17 "Пламя" - оружие не запрещено Минскими договоренностями / стопкадр

В сети появилось видео об оружии, которое используют в Операции объединенных сил на Донбассе.

Автоматический станковый гранатомет АГС-17 "Пламя" часто становится тем средством, быстро и надолго охлаждает российских оккупантов на линии разграничения, говорится в заметке штаба ООС на Facebook.

Эффективной это оружие становится только тогда, когда она используется подготовленный профессионал.

Секретами мастерства владения АГС-17 и его применение в реальном бою делится военнослужащий с позывным "Студент".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Потери ВСУ на Донбассе: сколько бойцов погибло в боях 2018-го

АГС-17 "Пламя" - 30-мм станковый автоматический гранатомет, предназначенный для поражения живой силы и огневых средств противника, расположенных вне укрытием, в открытых окопах и траншеях и за естественными складками местности - в распадках, оврагах, на обратных скатах высот . Разработан в КБ имени Нудельмана, выпускается на Вятско-Полянском машиностроительном заводе "Молот". Принят на вооружение 1971-го.

17 декабря в зоне операции Объединенных сил украинские войска уничтожили одного боевика, а также 4 ранили. За сутки оккупационные войска 7 раз нарушили режим прекращения огня, сообщили в штабе ООС.