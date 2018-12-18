Минус 5: сообщили хорошие новости Донбасса

В зоне ООС украинские войска уничтожили одного боевика, а также 4 ранили. Фото - informator.news

17 декабря в зоне операции Объединенных сил украинские войска уничтожили одного боевика, а также 4 ранили.

За сутки оккупационные войска 7 раз нарушили режим прекращения огня, сообщили в штабе ООС. Применения вооружения, запрещенного минского договоренностями, не зафиксировано. Враг открывал огонь по позициям украинских военных в районе поселка Славное на Донецком направлении, а также в районе населенного пункта Чермалык на Мариупольском направлении.

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В результате боевых действий, ни один украинский военный не пострадал.

Еще двух террористов ДНР ликвидировали на Донбассе. Первый - Павел Булгаков ( "Борода"), который родом из Луганска, но в последнее время проживал в российской Калуге. Обстоятельства его гибели пока неизвестны. Второй - Даниил Платонов ( "Айвер"). Погиб в районе Трудовская. Был снайпером.