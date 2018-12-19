Как на передовую приходил Святой Николай (ФОТО)

Украинский бойцов на передовой поздравили с Днем Святого Николая.

В район Донецкого аэропорта: сладости, теплые вещи, передали жители Ивано-Франковской, Киевской, Тернопольской и Запорожской областей. Десятки килограмм конфет, печенья, фруктов, теплой одежды, жители этих регионе завозили нашим защитникам.

"Я раньше не праздновал Николая. Мы отмечали Новый Год, Деда Мороза любили со Снегурочкой. Однако этот московский персонаж уже не актуален для нас. Поэтому, я начал любить сегодняшний день. А глядя на то, кильки нам передали из мирной Украины - хочешь или не хочешь, но поверишь в Святого Николая. Спасибо всему украинскому народу за помощь", - говорит о празднике боец ​​57 ВСУ с позывным Костя.

Фото: Михаил Ухман

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Утром, 19 декабря, несмотря на непростую ночь, везде царило хорошее настроение. Ребята, хоть невыспавшиеся, но веселые - фотографировались с подарками, чтобы потом поблагодарить своих благодетелей.

Молодые бойцы, которым недавно исполнилось по 20 лет. С радостью и легким трепетом в руках рассматривали поздравительные открытки от детей. Где были изображены святой Николай, украинские воины. Еще сами недавно дети, они вспоминали, как сами были маленькими и писали письма святому Николаю.

На другой позиции тоже царил праздник. Ребята стояли у входа в блиндаж и ждали, когда из него выйдут другие бойцы, чтобы сфотографироваться с подарочными коробками. Некоторые из бойцов осматривал их и угадывал, что там может быть.

Когда все собрались - начали осматривать подарочки. Радовали взгляд оливки, которые прислали украинцы, проживающие в Италии, чтобы бойцы попытались. Различные паштеты, много теплых носков.

В этой коллекции праздничного настроения, выделялся один торт, который испекла собственноручно мать одного из украинских бойцов, который погиб на войне.

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Девушкам, которые находятся на войне повезло больше. Ребята поделились с ними, дорогими зарубежными конфетами. Кроме того, им волонтеры передали хорошие гражданские свитера. Чтобы наши красавицы, выйдя на мирную территорию, могли покрасоваться новыми нарядами.

В Минске украинская сторона и ОБСЕ предложили до Нового года установить режим тишины в Донбассе. Окончательную дату будет определен 27 декабря во время онлайн-конференции подгруппы безопасности, сообщила первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко.