Как минули сутки на Донбассе

29 октября потерь из-за обстрелов врага не было. Фото: vchasnoua.com

29 октября российские войска на Донбассе нарушили тишину 9 раз.

Обстрелы были из оружия, которое запрещено Минскими договоренностями: минометы калибра 82 мм, вооружение БМП, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие, сообщили в штабе ООС.

4 раза враг обстрелял район оперативно-тактической группировки "Схід". У Богдановки стреляли из стрелкового оружия и автоматических гранатометов. Авдеевка - крупнокалиберные пулеметы и другое оружие. Красногоровка пострадала от станковых противотанковых гранатометов. У Водяного на Приазовье позиции ООС обстреляли из стрелкового оружия и ручных противотанковых гранатометов.

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Также 5 обстрелов российские наемники совершили в районе пункта ООС "Північ". Трижды стреляли возле Луганского из различных видов оружия. Дважды были выстрелы у Крымского из минометов, вооружения БМП-1 и другого оружия.

29 октября потерь из-за обстрелов врага не было. С начала текущих суток враг два раза нарушил режим прекращения огня в районе группировки ООС "Північ". Стреляли неподалеку Зайцевого и Крымского. Потерь за эти сутки через вражеские обстрелы в штабе ООС не зафиксировали.

Трехсторонняя контактная группа в Минске согласовала дату следующего разведения войск в населенном пункте Петровское.