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вторник, 29 октября 2019 16:59

В Минске определили дату следующего разведения

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В Минске определили дату следующего разведения
Трехсторонняя контактная группа в Минске согласовала дату следующего разведения войск в населенном пункте Петровское. Фото: Укринформ

Трехсторонняя контактная группа в Минске согласовала дату следующего разведения войск в населенном пункте Петровское.

Об этом сообщила Дарья Олифер, пресс-секретарь представителя Украины в Трехсторонний контактной группе Леонида Кучмы в Facebook.

"Вне этих участков ситуация безопасности остается напряженной. Беспрепятственный доступ СММ ОБСЕ ко всей территории Украины указано в мандате миссии и мы требуем обеспечения допуска патрулей СММ ко всей территории ОРДЛО. В гуманитарной подгруппе работа сосредоточена на освобождении удерживаемых лиц. Стабильное водоснабжение жителям всего Донбасса стало ведущей темой работы подгруппы по социально-экономическим вопросам, в заседании которой также приняли участие представители МККК и ЮНИСЕФ. учитывая начало отопительного сезона конструктивное иришення этой проблемы является особенно важным. Украинская сторона отметила, что урегулирование политического блока вопросов возможно только после полного решения безопасности блока вопросов Минских соглашений, вместе с урегулированием проблемы контроля за украинской-российской границей", - пишет она.

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Президент Владимир Зеленский поприветствовал начало процесса разведения войск в районе Золотого Луганской области.

Об этом он сказал в кулуарах инвестиционного форума в Мариуполе

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