Как изменились правила пересечения линии разграничения на Донбассе

В конце октября правила пересечения изменятся. Фото: УНИАН

29 октября вступает в силу новый порядок пересечения линии разграничения на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской обл.

Для пересечения линии разграничения гражданам Украины нужно будет иметь при себе украинский внутренний паспорт или загранпаспорт или временное удостоверение гражданина Украины и разрешение физического лица, сообщают в ГПСУ.

Украинцы, не достигшие 16-летнего возраста, должны иметь паспорт гражданина Украины или загранпаспорт, или временное удостоверение гражданина Украины или проездной документ ребенка. Проездной документ ребенка миграционная служба уже не выдает, но те, кто получил его, могут пользоваться до окончания срока его действия.

Разрешается выезд с оккупированной территории украинцев, которые не имели возможности оформить украинский паспорт. Им необходимо предъявить свидетельство о рождении или любой другой документ, удостоверяющий личность и подтверждающий гражданство Украины.

С оккупированной территории могут выехать украинцы, которые родились на ней. Они должны выезжать с сопровождающим лицом и за его паспортным документом, а также документами, подтверждающими факт их рождения.

Пропуск украинцев, выехавших для оформления документов, удостоверяющих личность и подтверждающих гражданство Украины, будет осуществляться при предъявлении справки, выданной территориальным органом или терподразделением Государственной миграционной службы.

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Пропуск на оккупированную территорию украинцев, не достигших 16-летнего возраста осуществляется по нотариально заверенному согласию второго из родителей или других документов. Согласие второго из родителей (усыновителей) не требуется в случае, когда ребенок возвращается на оккупированную территорию в сопровождении родителя, с которым выезжал.

Граждане Украины в возрасте от 14 до 16 лет, обучающиеся в учебных заведениях на контролируемой украинскими властями территории, могут пересекать линию разграничения без сопровождения родителей, опекунов, проживающих на оккупированной территории, - при условии предъявления документа, удостоверяющего личность и подтверждающего гражданство Украина и наличии документа, подтверждающего обучение в учебном заведении на контролируемой территории.

Для иностранцев порядок пересечения линии разграничения в Донбассе остался без изменений.

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