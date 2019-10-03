Как изменились правила пересечения линии разграничения на Донбассе

 
Ексклюзивы
1/5
Коломойский выторговал себе выгодные условия ведения бизнеса и навредил государству
Коломойский выторговал себе выгодные условия ведения бизнеса и навредил государству
Просмотров: 513
Почему доллар начал дорожать и что будет с курсом до конца года
Почему доллар начал дорожать и что будет с курсом до конца года
Просмотров: 3051
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
2 Просмотров: 4806
"Демарш Украины и любовь Макрона к Путину" - эксперт о новой сессии ПАСЕ
"Демарш Украины и любовь Макрона к Путину" - эксперт о новой сессии ПАСЕ
1 Просмотров: 432
"Мировые лидеры пока привыкают к Зеленскому" - как проявил себя президент на сессии ООН
"Мировые лидеры пока привыкают к Зеленскому" - как проявил себя президент на сессии ООН
6 Просмотров: 3420
Медицинская реформа под угрозой: над Минздравом нависла тень Богатыревой
Медицинская реформа под угрозой: над Минздравом нависла тень Богатыревой
Просмотров: 3060
"Начнем кого-то поддерживать, будет катастрофа" - как Украина может повлиять на импичмент Трампу
"Начнем кого-то поддерживать, будет катастрофа" - как Украина может повлиять на импичмент Трампу
Просмотров: 963
Зеленский не сможет даже произнести слово "война", потому что будет в российских клешнях - Безсмертный
Зеленский не сможет даже произнести слово "война", потому что будет в российских клешнях - Безсмертный
2 Просмотров: 7308
Люди аплодируют - на Book Forum приехал Порошенко
Люди аплодируют - на Book Forum приехал Порошенко
Просмотров: 9765
Что такое "формула Штайнмайера" и почему она возмутила Украину
Что такое "формула Штайнмайера" и почему она возмутила Украину
1 Просмотров: 3087
Фото
Все фото
14
5
12
3
12
&quot;Формула Путинмайера - это ложь&quot;: акции протеста прошли в разных городах Украины
"Формула Путинмайера - это ложь": акции протеста прошли в разных городах Украины
Вводят новые правила пересечения линии разграничения на Донбассе
Вводят новые правила пересечения линии разграничения на Донбассе
В Станице Луганской завершают строительство обходного моста
В Станице Луганской завершают строительство обходного моста
Сходили на концерт к Кобзону: показали ликвидированных наемников Кремля
Сходили на концерт к Кобзону: показали ликвидированных наемников Кремля
&quot;Зеленского вон&quot; - на Майдане митингуют против формулы Штайнмайера
"Зеленского вон" - на Майдане митингуют против формулы Штайнмайера
Видео
Все видео
Зеленский заявил о договоренности о разведении войск и "формуле Штайнмаера"
Зеленский заявил о договоренности о разведении войск и "формуле Штайнмаера"
ПАСЕ: создали антироссийскую рабочую группу
ПАСЕ: создали антироссийскую рабочую группу
Помним: имена всех воинов ООС, погибших в сентябре
Помним: имена всех воинов ООС, погибших в сентябре
Винник назвал Крым "не нашим", а агрессию России на Донбассе "непонятной войной"
Винник назвал Крым "не нашим", а агрессию России на Донбассе "непонятной войной"
Россия - убийца украинцев и угроза всему миру: о чем говорил Зеленский в ООН
Россия - убийца украинцев и угроза всему миру: о чем говорил Зеленский в ООН
Интервью
1/5
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
2 Просмотров: 4806
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Просмотров: 864
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Просмотров: 900
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
Просмотров: 702
Под звучание бандуры можно медитировать и оздоравливаться - Оксана Боровец
Под звучание бандуры можно медитировать и оздоравливаться - Оксана Боровец
Просмотров: 342
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
30 сентября 2019
Просмотров: 2088
Раша Срака
Кілька років тому колега Оксана розповідає історію своєї сестри. — Усією родиною — з чоловіком і двома синами виїхали до Сербії. Тут ...
четверг, 03 октября 2019 14:31

Как изменились правила пересечения линии разграничения на Донбассе

  Комментировать
Как изменились правила пересечения линии разграничения на Донбассе
В конце октября правила пересечения изменятся. Фото: УНИАН

29 октября вступает в силу новый порядок пересечения линии разграничения на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской обл.

Для пересечения линии разграничения гражданам Украины нужно будет иметь при себе украинский внутренний паспорт или загранпаспорт или временное удостоверение гражданина Украины и разрешение физического лица, сообщают в ГПСУ.

Украинцы, не достигшие 16-летнего возраста, должны иметь паспорт гражданина Украины или загранпаспорт, или временное удостоверение гражданина Украины или проездной документ ребенка. Проездной документ ребенка миграционная служба уже не выдает, но те, кто получил его, могут пользоваться до окончания срока его действия.

Разрешается выезд с оккупированной территории украинцев, которые не имели возможности оформить украинский паспорт. Им необходимо предъявить свидетельство о рождении или любой другой документ, удостоверяющий личность и подтверждающий гражданство Украины.

С оккупированной территории могут выехать украинцы, которые родились на ней. Они должны выезжать с сопровождающим лицом и за его паспортным документом, а также документами, подтверждающими факт их рождения.

Пропуск украинцев, выехавших для оформления документов, удостоверяющих личность и подтверждающих гражданство Украины, будет осуществляться при предъявлении справки, выданной территориальным органом или терподразделением Государственной миграционной службы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Боевики не выдают паспорта пенсионерам

Пропуск на оккупированную территорию украинцев, не достигших 16-летнего возраста осуществляется по нотариально заверенному согласию второго из родителей или других документов. Согласие второго из родителей (усыновителей) не требуется в случае, когда ребенок возвращается на оккупированную территорию в сопровождении родителя, с которым выезжал.

Граждане Украины в возрасте от 14 до 16 лет, обучающиеся в учебных заведениях на контролируемой украинскими властями территории, могут пересекать линию разграничения без сопровождения родителей, опекунов, проживающих на оккупированной территории, - при условии предъявления документа, удостоверяющего личность и подтверждающего гражданство Украина и наличии документа, подтверждающего обучение в учебном заведении на контролируемой территории.

Для иностранцев порядок пересечения линии разграничения в Донбассе остался без изменений.

Оккупационная администрация ДНР создает "пенсионные комиссии", чтобы лишать выплат от ДНР тех пенсионеров, которые живут в Украине и получают две пенсии

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Как изменились правила пересечения линии разграничения на Донбассе». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
03
октября

Расстреляли командира еврейской воинской части

Украинцы провели масштабный съезд в Праге

Пилот пролетел под мостами в Лондоне

Самое читаемое
Выбрали Miss BumBum 2019: &quot;горячие&quot; фото самых красивых ягодиц в мире
Выбрали Miss BumBum 2019: "горячие" фото самых красивых ягодиц в мире
9
 Просмотров: 81747
В Раде послали Путина
В Раде послали Путина Просмотров: 44982
Трупы на тротуарах и очереди за вещами расстрелянных: Киев в октябре 1941-го
Трупы на тротуарах и очереди за вещами расстрелянных: Киев в октябре 1941-го
16
 1 Просмотров: 36929
О каких психологических проблемах говорит постоянный беспорядок в квартире
О каких психологических проблемах говорит постоянный беспорядок в квартире Просмотров: 29125
Нардеп Кива занимался в Раде пикантной работой
Нардеп Кива занимался в Раде пикантной работой
 2 Просмотров: 21951
Донбасс
Два облсовета осудили согласования "формулы Штайнмайера" и готовы провести свои сессии на Майдане
Два облсовета осудили согласования "формулы Штайнмайера" и готовы провести свои сессии на Майдане Просмотров: 1855
"Формула Путинмайера - это ложь": акции протеста прошли в разных городах Украины
"Формула Путинмайера - это ложь": акции протеста прошли в разных городах Украины
14
 Просмотров: 2367
На Донбассе активизировались боевики: пострадал украинский воин
На Донбассе активизировались боевики: пострадал украинский воин Просмотров: 108
В Украине ответили главарям Л/ДНР по "формуле Штайнмайера"
В Украине ответили главарям Л/ДНР по "формуле Штайнмайера" Просмотров: 4662
Боевики с беспилотника сбросывали гранатометные выстрелы
Боевики с беспилотника сбросывали гранатометные выстрелы Просмотров: 369
Больше всего комментируют
12
Формула Штайнмайера: националисты собираются под Офисом президента
7
Если Зеленский уважает страну, должен уволить Мендель - журналист
3
Партия Медведчука поддержала Зеленского
3
Сколько украинцев считают Россию агрессором
2
На Луценко завели дело по заявлению "слуг народа"
Голосов: 1349
Голосование Возможен ли мир на Донбассе за "формуле Штайнмайера" (выборы + отвода войск + амнистия боевиков + особый статус Донбасса)?
  • Так, пора заканчивать войну любыми способами
  • Нет, мир будет только после победы
  • Нужно дальше проводить переговоры и привлечь к ним США
  • Война в Украине закончится только после возвращения Крыма
  • Ваш вариант (в комментариях)
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua