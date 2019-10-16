Как готовить зимой в окопе и уберечься от снарядов - военные показали видео

Военные показали, как строят зимнюю кухню в окопе. Фото: facebook

Украинские военные показали, как строят кухню в окопе на передовой и какой она должна быть, чтобы уберечься от вражеских снарядов.

Видео опубликовали на странице "Вернись живым" в Facebook.

"Основное условие - чтобы потолок выдержала" прилеты "вражеских снарядов. А их, как мы видим в сводках, ежедневно по несколько десятков по всей линии фронта", - дописывают в посте под видео.

Боец Вооруженных сил Украины отметил, что в середине построят каменную печь, чтобы зимой было как готовить, а также укрепят крыша и опоры.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Медики 40 минут боролись за жизнь: внезапно умер солдат-срочник

Наемники Российской Федерации в течение суток 7 раз нарушили режим прекращения огня.