Как армия держит оборону на линии фронта в Авдеевке, Нью-Йорке и Травневом: фоторепортаж

15-17 декабря на позициях украинских военных в Авдеевке, Травневом, Нью-Йорке Донецкой области побывали корреспонденты британского издания Reuters. В фоторепортаже рассказывают, как в зоне операции Объединенных сил на Донбассе живут местные и несут службу бойцы Вооруженных сил.

Фото: Reuters

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Восьмой год идет российско-украинская война. Наше войско отбило у оккупанта две трети оккупированного Донбасса, 12 городов, и держит оборону на 457 км линии фронта.

С начала боевых действий погибли 4488 украинских военных, по данным Украинского института национальной памяти. Также около 3300 гражданских лиц, среди которых 240 детей. С 1 января по 2 декабря 2021 года Вооруженные силы Украины на Донбассе потеряли убитыми 65 военнослужащих, почти половина потерь - от пуль снайперов.

Корреспондент Gazeta.ua побывал в Новотроицком и Песках на линии столкновения в Донецкой области, также - в прифронтовых Мариуполе и Карловке. В зоне операции Объединенных сил пообщался с военными о том, что здесь думают о возможном широкомасштабном наступлении РФ. Также спросил местных жителей, как им живется, когда рядом продолжаются боевые действия.