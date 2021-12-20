 
Ексклюзивы
1/5
"Не ко времени" - Гройсман открестился от объединения с Аваковым
"Не ко времени" - Гройсман открестился от объединения с Аваковым
Просмотров: 477
Пенсии будут повышать в 2022 году пять раз
Пенсии будут повышать в 2022 году пять раз
1 Просмотров: 855
Долговая и налоговая удавка – Гройсман прокомментировал бюджет-2022
Долговая и налоговая удавка – Гройсман прокомментировал бюджет-2022
Просмотров: 567
Зеленским жестко манипулируют
Зеленским жестко манипулируют
5 Просмотров: 2664
"Зеленский кричал, что сделает все лучше. Но стал, как все" - как в Киеве зажигали главную елку страны
"Зеленский кричал, что сделает все лучше. Но стал, как все" - как в Киеве зажигали главную елку страны
Просмотров: 4807
Людоед и Белый лебедь, который "ударил" министра обороны США: где в Украине стоят самолеты, наводившие ужас на мир
Людоед и Белый лебедь, который "ударил" министра обороны США: где в Украине стоят самолеты, наводившие ужас на мир
Просмотров: 8397
В Киеве зажгли главную елку страны: яркие фото и видео
В Киеве зажгли главную елку страны: яркие фото и видео
Просмотров: 2646
ВСУ захватили позиции боевиков на Светлодарской дуге: как это было, впоминают участники боя
ВСУ захватили позиции боевиков на Светлодарской дуге: как это было, впоминают участники боя
Просмотров: 2538
Португальскую вишневку наливают в шоколадные бокалы
Португальскую вишневку наливают в шоколадные бокалы
Просмотров: 513
Зеленская сходила в супермаркет, Тимошенко играла на барабанах, Гончарук вернулся из Калифорнии – неделя политиков в фото
Зеленская сходила в супермаркет, Тимошенко играла на барабанах, Гончарук вернулся из Калифорнии – неделя политиков в фото
Просмотров: 3681
Фото
Все фото
40
23
8
47
3
Как армия держит оборону на линии фронта в Авдеевке, Нью-Йорке и Травневом: фоторепортаж
Как армия держит оборону на линии фронта в Авдеевке, Нью-Йорке и Травневом: фоторепортаж
Как жили шахтеры Донбасса в XIX веке - фото
Как жили шахтеры Донбасса в XIX веке - фото
Контрразведка СБУ задержала более 1000 боевиков ЛДНР
Контрразведка СБУ задержала более 1000 боевиков ЛДНР
&quot;Освободили бы Донбасс за пару дней. Был бы приказ&quot;: что говорят на передовой о наступлении россиян
"Освободили бы Донбасс за пару дней. Был бы приказ": что говорят на передовой о наступлении россиян
В РФ признали присутствие российских войск на Донбассе - официально
В РФ признали присутствие российских войск на Донбассе - официально
Видео
Все видео
Украинскую драму о катастрофе МН-17 покажут на Берлинале
Украинскую драму о катастрофе МН-17 покажут на Берлинале
Вооружение ВМС пополнят комплексы крылатых ракет "Нептун"
Вооружение ВМС пополнят комплексы крылатых ракет "Нептун"
"Служим Советскому Союзу" и "новости из Челябинска" - гостелеканал "Дом" продолжает пробивать дно
"Служим Советскому Союзу" и "новости из Челябинска" - гостелеканал "Дом" продолжает пробивать дно
Возле российского Воронежа разместили ракетный комплекс "Бук": появилось видео
Возле российского Воронежа разместили ракетный комплекс "Бук": появилось видео
Путин дурак, если считает войну в Украине легкой прогулкой: что пишет мир о встречах президентов США и РФ
Путин дурак, если считает войну в Украине легкой прогулкой: что пишет мир о встречах президентов США и РФ
Интервью
1/5
Киев сбросил советскую кирзу и стал выразительно украинским – историк Алексей Сокирко
Киев сбросил советскую кирзу и стал выразительно украинским – историк Алексей Сокирко
Просмотров: 504
Украинские бизнесмены дают деньги на Голливуд, а об отечественном говорят: "На наше кино? Да ну, нет"
Украинские бизнесмены дают деньги на Голливуд, а об отечественном говорят: "На наше кино? Да ну, нет"
Просмотров: 387
"Продала квартиру. Денег хватило на билеты в Штаты" – Татьяна Мокриди
"Продала квартиру. Денег хватило на билеты в Штаты" – Татьяна Мокриди
Просмотров: 2601
Ахметов недоплачивает государству более миллиарда гривен ежемесячно - Агия Загребельская
Ахметов недоплачивает государству более миллиарда гривен ежемесячно - Агия Загребельская
Просмотров: 2196
НАТО давно не прочь добавить наши Вооруженные силы в свой состав – Виктор Муженко
НАТО давно не прочь добавить наши Вооруженные силы в свой состав – Виктор Муженко
Просмотров: 3663
Колонка
Оксана Снигур
Оксана Снигур
20 декабря 2021
Просмотров: 18
Заради принципів
– Давай шукати якісь ялинки з Миколаєм, бо малий у садок на свято не піде. Так його чекав, а дали віршик про Діда Мороза, – каже ...
понедельник, 20 декабря 2021 16:04

Как армия держит оборону на линии фронта в Авдеевке, Нью-Йорке и Травневом: фоторепортаж
40

  Комментировать

15-17 декабря на позициях украинских военных в Авдеевке, Травневом, Нью-Йорке Донецкой области побывали корреспонденты британского издания Reuters. В фоторепортаже рассказывают, как в зоне операции Объединенных сил на Донбассе живут местные и несут службу бойцы Вооруженных сил.

Украинские военные в промзоне Авдеевки, 17 декабря
Фото: Reuters
Украинские военные в промзоне Авдеевки, 17 декабря
Украинские военные на линии фронта возле села Травневое, 15 декабря
Украинские военные в промзоне Авдеевки, 17 декабря
Украинские военные в промзоне Авдеевки, 17 декабря

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Боевики на Донбассе обстреляли Травневое: повреждены жилые дома

Восьмой год идет российско-украинская война. Наше войско отбило у оккупанта две трети оккупированного Донбасса, 12 городов, и держит оборону на 457 км линии фронта.

С начала боевых действий погибли 4488 украинских военных, по данным Украинского института национальной памяти. Также около 3300 гражданских лиц, среди которых 240 детей. С 1 января по 2 декабря 2021 года Вооруженные силы Украины на Донбассе потеряли убитыми 65 военнослужащих, почти половина потерь - от пуль снайперов.

Корреспондент Gazeta.ua побывал в Новотроицком и Песках на линии столкновения в Донецкой области, также - в прифронтовых Мариуполе и Карловке. В зоне операции Объединенных сил пообщался с военными о том, что здесь думают о возможном широкомасштабном наступлении РФ. Также спросил местных жителей, как им живется, когда рядом продолжаются боевые действия.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Как армия держит оборону на линии фронта в Авдеевке, Нью-Йорке и Травневом: фоторепортаж». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
20
декабря

Ломаченко рассказал, когда станет профессионалом

Доцента осудили на 10 лет

Создали общество "Просвита". Там работала Леся Украинка

Самое читаемое
В Карпатах фотоловушка &quot;поймала&quot; краснокнижного кота &quot;тихохода&quot;
В Карпатах фотоловушка "поймала" краснокнижного кота "тихохода"
5
 2 Просмотров: 13572
9-летнего ребенка похитили возле школы (обновлено)
9-летнего ребенка похитили возле школы (обновлено) Просмотров: 10143
Гороскоп на 20-26 декабря: кому звезды предвещают богатство и карьерный рост
Гороскоп на 20-26 декабря: кому звезды предвещают богатство и карьерный рост
 Просмотров: 9549
Людоед и Белый лебедь, который &quot;ударил&quot; министра обороны США: где в Украине стоят самолеты, наводившие ужас на мир
Людоед и Белый лебедь, который "ударил" министра обороны США: где в Украине стоят самолеты, наводившие ужас на мир
34
 Просмотров: 8397
Зеленский имеет свою &quot;Липецкую фабрику&quot; - Майкл Щур
Зеленский имеет свою "Липецкую фабрику" - Майкл Щур 5 Просмотров: 8370
Донбасс
В деле MH17 россияне признали, что военные из курской бригады были на Донбассе
В деле MH17 россияне признали, что военные из курской бригады были на Донбассе Просмотров: 756
Вкручивали в тело шурупы и пытали электрошокером: украинская пленница боевиков находиться в критическом состоянии
Вкручивали в тело шурупы и пытали электрошокером: украинская пленница боевиков находиться в критическом состоянии Просмотров: 2565
На Донбассе подорвались украинские военные
На Донбассе подорвались украинские военные Просмотров: 1341
Отрицаешь агрессию РФ – плати 34 тыс. грн штрафа: в Раду подали законопроект
Отрицаешь агрессию РФ – плати 34 тыс. грн штрафа: в Раду подали законопроект Просмотров: 1260
В СНБО сказали, введут ли военное положение
В СНБО сказали, введут ли военное положение Просмотров: 684
Больше всего комментируют
5
Зеленским жестко манипулируют
5
Зеленский имеет свою "Липецкую фабрику" - Майкл Щур
4
Украина будет сама защищаться в случае вторжения РФ - Резников
4
Порошенко объявили о подозрении в госизмене
2
В Карпатах фотоловушка "поймала" краснокнижного кота "тихохода"
Голосов: 11996
Голосование Возможен ли мир на Донбассе за "формуле Штайнмайера" (выборы + отвода войск + амнистия боевиков + особый статус Донбасса)?
  • Так, пора заканчивать войну любыми способами
  • Нет, мир будет только после победы
  • Нужно дальше проводить переговоры и привлечь к ним США
  • Война в Украине закончится только после возвращения Крыма
  • Ваш вариант (в комментариях)
Просмотреть