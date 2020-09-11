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воскресенье, 13 сентября 2020 18:47

Кабмин изменил правила пересечения КПВВ

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Кабмин изменил правила пересечения КПВВ
Изменили правила пересечения КПВВ для абитуриентов. Фото: svoi.city

Абитуриентам, которые направляются в учреждения образования на контролируемой Украины территории теперь не нужно проходить самоизоляцию после пересечения КПВВ.

Об этом сообщают в Telegram-канале Офиса Омбудсмана Украины.

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"Отныне самоизоляция не применяется к абитуриентам и соискателей образования, следующих в учреждения образования на контролируемой Украины территории. Такие лица имеют право на пересечение КПВВ самостоятельно или в сопровождении законного представителя", - пишут в сообщении.

Почти 1,5 тыс. абитуриентов с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей зачислены в высшие учебные заведения Украины. Вступительная кампания для этой категории выпускников продлится до 23 октября.

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