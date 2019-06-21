Каблуки, кроссовки и шлемы: показали новые элементы формы для военных

В 2019 году для нужд военнослужащих Вооруженных сил Украины запланировали разработать около 100 новых образцов элементов военной одежды и снаряжения. Также - усовершенствовать конструкции еще 75 предметов, чтобы они соответствовали стандартам НАТО и современным технологиям.
Об этом начальник управления развития вещевого имущества Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения (ГУРСМЗ) ВСУ подполковник Виталий Рябов рассказал на брифинге.
Украинскую военную форму разрабатывают в соответствии с Планом разработки технических спецификаций Министерства обороны Украины.
В этом году команда ГУРСМЗ:
разработала и доработала 37 предметов вещевого обеспечения ВСУ: 33 предмета спецодежды для военнослужащих ССО и гидросистему для питьевой воды с чехлом;
усовершенствовала индивидуальную транспортную сумку, джемпер и пуловер;
завершила испытания новых образцов повседневной формы одежды для военнослужащих-женщин.
Сейчас совершенствуют образцы кителя женского, юбки, пальто, обувь: туфель и утепленных сапожек. Прорабатывают вопрос улучшения качества ткани для форменных рубашек. Запланировали разработку брюк, демисезонной плаща и фуражки.
Также завершились испытания спортивного костюма и кроссовок, какими будут обеспечивать военных.
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К концу года пануються завершить испытания:
- костюма (куртка и штаны) и рукавиц для понтонеров;
- защитного шлема, спецрукавицы, спецмаскы, теплоотражающего костюма и спецкостюме для пожарно-спасательных подразделений;
- комбинезона огнезащитного для экипажей боевых машин;
- чехла для переноски оружия;
- рейдового рюкзака;
- индивидуальных беруши.
Продолжается разработка шлема боевого баллистического и бронежилета модульного.
В новых бронежилетах будет система быстрого сброса и способность не изменять своих свойств после намокания и теплового воздействия при температуре (180 ± 5)°С.
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