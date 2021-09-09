Из-за обстрелов на Донбассе ограничили движение поездов

Два поезда изменили расписание из-за обстрелов. Фото: 1news.com.ua

Оккупанты обстреляли из тяжелого вида вооружения район железнодорожной станции "Скотувата" в Донецкой области.

Инцидент произошел утром 9 сентября, сообщила пресс-служба Укрзализныци.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: УЗ увеличила количество билетов на поезда

Снаряды падали с 8:00 на расстоянии 2 км от станции. Повреждений инфраструктуры нет, однако работников станции и пассажиров оперативно эвакуировали в укрытие для их безопасности.

"До стабилизации ситуации движение пригородных поездов №6011/6072 Лиман - Скотувата - Лозова и №6003/6004 Изюм - Скотувата - Святогорск ограничено до станции Фенольная", - говорится в сообщении.

28 августа российско-оккупационные войска обстреляли гражданскую инфраструктуру Авдеевки, Укрзализныци пришлось частично ограничить движение поездов. Ранения получили восемь военнослужащих.