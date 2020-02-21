Из России на оккупированный Донбасс перевозят казаков

Россия перебрасывает на Донбасс казаков. Фото: Антикор

У оккупантов серьезные проблем с комплектацией войска – нехватку бойцов хотят восполнить "казаками", которых завезут из России.

Командование русско-оккупационных войск принимает активные меры по решению проблем, возникших с обеспечением укомплектованности личным составом соединений и частей "1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ", сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

При этом ожидается значительное привлечение сил и средств т.н. "казачьих формирований" с территории Российской Федерации. В частности, за их счет планируется формирование мобилизационного резерва группировки российско-оккупационных войск боевиков.

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Ранее, Главное управление разведки Минобороны Украины сообщило тревожные новости – Россия подготовилась к вторжению в Украину. Российские войска в любой момент могут начать полноценное стратегическое наступление на Украину.