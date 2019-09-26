Из героев в преступники: осудили подполковника Дмитрия Лисюка

Командира 8-го батальона 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ, подполковника Дмитрия Лисюка осудили за контрабанду сигарет так называемого ЛНР.

Должен заплатить штраф 119 тыс. грн, сообщают "Украинские новости".

Дмитрий Лысюк согласился на преступные действия в ноябре 2018 года.

В деле отметили, что в прошлом году к Лысюку обратился житель Краматорска Александр Куевда.

Он и предложил военному пойти на преступление.

Автор: Укринформ Подполковник Дмитрий Лысюк показал всем как из героев уйти в преступники

"Подполковник согласился на это предложение и в конце декабря 2018 забрал у лесопосадке в районе реки Северский Донец и транспортировал на военном грузовом автомобиле 290 ящиков (144420 пачек) сигарет марки "Marlboro Red" и спрятал их в заброшенном доме в соседнем поселке Боброво. 28-29 декабря 2018 г. Лысюк перевез ящики с сигаретами в Соледар (Донецкая область) и продал неустановленным лицам. В январе текущего года военный снова забрал в тайнике еще 150 ящиков (74920 пачек) с контрабандными сигаретами", - говорится в сообщении.

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Однако последнюю партию он продать не смог 17 января его задержали правоохранители во время продажи последней партии.

Лысюк награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени указом Президента в августе 2017 года.

Сепаратисты экспортируют в Европу сигареты, произведенные в ОРДЛО через территорию Украины. Фото пачки сигарет с акцизной маркой ЛНР на своей странице в Facebook опубликовал политолог Владимир Цыбулько.