Из героев в преступники: осудили подполковника Дмитрия Лисюка

 
Ексклюзивы
1/5
Медицинская реформа под угрозой: над Минздравом нависла тень Богатыревой
Медицинская реформа под угрозой: над Минздравом нависла тень Богатыревой
Просмотров: 1017
"Начнем кого-то поддерживать, будет катастрофа" - как Украина может повлиять на импичмент Трампу
"Начнем кого-то поддерживать, будет катастрофа" - как Украина может повлиять на импичмент Трампу
Просмотров: 648
Зеленский не сможет даже произнести слово "война", потому что будет в российских клешнях - Безсмертный
Зеленский не сможет даже произнести слово "война", потому что будет в российских клешнях - Безсмертный
1 Просмотров: 6291
Люди аплодируют - на Book Forum приехал Порошенко
Люди аплодируют - на Book Forum приехал Порошенко
Просмотров: 9216
Что такое "формула Штайнмайера" и почему она возмутила Украину
Что такое "формула Штайнмайера" и почему она возмутила Украину
Просмотров: 2322
"Должна быть системная государственная политика" - Вятрович рассказал о ситуации с украинским языком
"Должна быть системная государственная политика" - Вятрович рассказал о ситуации с украинским языком
Просмотров: 540
Манипулятор использует наши слабости - во Львове обсудили социальную панику
Манипулятор использует наши слабости - во Львове обсудили социальную панику
Просмотров: 3186
Если Зеленский хочет быстрого мира, должен готовиться к войне - Безсмертный
Если Зеленский хочет быстрого мира, должен готовиться к войне - Безсмертный
2 Просмотров: 3618
Гривна сейчас намного сильнее, чем была - экономист
Гривна сейчас намного сильнее, чем была - экономист
1 Просмотров: 1521
Что должен сделать Кабмин: мнение эксперта
Что должен сделать Кабмин: мнение эксперта
Просмотров: 396
Фото
Все фото
4
25
6
26
12
В Донецке горит бандитский склад боеприпасов
В Донецке горит бандитский склад боеприпасов
Совок жив: реалии оккупированного Луганская показал белорусский блогер
Совок жив: реалии оккупированного Луганская показал белорусский блогер
Переселенец создает футболки для ультрас из Донбасса
Переселенец создает футболки для ультрас из Донбасса
Боевая BMW – музею передали уникальный экспонат с фронта
Боевая BMW – музею передали уникальный экспонат с фронта
ВСУ и американские военные &quot;уничтожили&quot; врага на совместных тренировках
ВСУ и американские военные "уничтожили" врага на совместных тренировках
Видео
Все видео
Россия - убийца украинцев и угроза всему миру: о чем говорил Зеленский в ООН
Россия - убийца украинцев и угроза всему миру: о чем говорил Зеленский в ООН
В 15 км от границы с Украиной заметили колонну российской бронетехники
В 15 км от границы с Украиной заметили колонну российской бронетехники
На Донбассе пройдет допримьерний показ фильма "Толока"
На Донбассе пройдет допримьерний показ фильма "Толока"
Добровольцы Яроша отдали вооружение с передовой
Добровольцы Яроша отдали вооружение с передовой
Главного подозреваемого по делу МH17 выпустили из СИЗО
Главного подозреваемого по делу МH17 выпустили из СИЗО
Интервью
1/5
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Просмотров: 144
Под звучание бандуры можно медитировать и оздоравливаться - Оксана Боровец
Под звучание бандуры можно медитировать и оздоравливаться - Оксана Боровец
Просмотров: 270
Кто накручивает цены на картофель - эксперт рассказала о тонкостях рынка
Кто накручивает цены на картофель - эксперт рассказала о тонкостях рынка
Просмотров: 5760
Как выбрать подержанную машину и сколько можно сэкономить - советы эксперта
Как выбрать подержанную машину и сколько можно сэкономить - советы эксперта
Просмотров: 5427
Ожидания от Зеленского очень высокие - на грани очарованости
Ожидания от Зеленского очень высокие - на грани очарованости
Просмотров: 1737
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
23 сентября 2019
1 Просмотров: 1350
Мусьє Степан
Донька показує фотографії, які зробила влітку в мовному таборі в Брюгге. — А хто цей хлопчина? — запитую. — Це Грегоріос ...
четверг, 26 сентября 2019 13:55

Из героев в преступники: осудили подполковника Дмитрия Лисюка

  Комментировать

Командира 8-го батальона 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ, подполковника Дмитрия Лисюка осудили за контрабанду сигарет так называемого ЛНР.

Должен заплатить штраф 119 тыс. грн, сообщают "Украинские новости".

Дмитрий Лысюк согласился на преступные действия в ноябре 2018 года.

В деле отметили, что в прошлом году к Лысюку обратился житель Краматорска Александр Куевда.

Он и предложил военному пойти на преступление.

Автор: Укринформ
  Подполковник Дмитрий Лысюк показал всем как из героев уйти в преступники
Подполковник Дмитрий Лысюк показал всем как из героев уйти в преступники

"Подполковник согласился на это предложение и в конце декабря 2018 забрал у лесопосадке в районе реки Северский Донец и транспортировал на военном грузовом автомобиле 290 ящиков (144420 пачек) сигарет марки "Marlboro Red" и спрятал их в заброшенном доме в соседнем поселке Боброво. 28-29 декабря 2018 г. Лысюк перевез ящики с сигаретами в Соледар (Донецкая область) и продал неустановленным лицам. В январе текущего года военный снова забрал в тайнике еще 150 ящиков (74920 пачек) с контрабандными сигаретами", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В России сломали шею "героине" ЛНР

Однако последнюю партию он продать не смог 17 января его задержали правоохранители во время продажи последней партии.

Лысюк награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени указом Президента в августе 2017 года.

Сепаратисты экспортируют в Европу сигареты, произведенные в ОРДЛО через территорию Украины.

Фото пачки сигарет с акцизной маркой ЛНР на своей странице в Facebook опубликовал политолог Владимир Цыбулько.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Из героев в преступники: осудили подполковника Дмитрия Лисюка». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
26
сентября

В Польше запретили украинскую молодежную организацию

Будущий глава государствао принял участвие в грабеже поезда

Самое читаемое
Показали редкие фото украинского села конца XIX в.
Показали редкие фото украинского села конца XIX в.
20
 Просмотров: 68783
Евреи, ЛГБТ и темнокожие - украинский журналист показал колорит Нью-Йорка
Евреи, ЛГБТ и темнокожие - украинский журналист показал колорит Нью-Йорка
16
 Просмотров: 25535
Необычные торты интригуют клиентов пекарни
Необычные торты интригуют клиентов пекарни
23
 Просмотров: 16976
Какие моторные масла не прошли лабораторные исследования качества
Какие моторные масла не прошли лабораторные исследования качества
21
 Просмотров: 11835
Следователи, спецназ и Нацгвардия: Закарпатье всколыхнули массовые обыски
Следователи, спецназ и Нацгвардия: Закарпатье всколыхнули массовые обыски Просмотров: 11781
Донбасс
Министр Обороны поделился планами на будущие реформы в ВСУ
Министр Обороны поделился планами на будущие реформы в ВСУ
Президент Беларуси заявил о готовности помочь Украине
Президент Беларуси заявил о готовности помочь Украине Просмотров: 297
"Не афишируют свое хобби. Здесь еще осталась боязнь лука" - мужчина открыл стрелковый клуб на Донбассе
"Не афишируют свое хобби. Здесь еще осталась боязнь лука" - мужчина открыл стрелковый клуб на Донбассе
5
 Просмотров: 135
Россия открыто сравнивает Донбасс и Приднестровье
Россия открыто сравнивает Донбасс и Приднестровье Просмотров: 990
В России сломали шею "героине" ЛНР
В России сломали шею "героине" ЛНР 1 Просмотров: 1296
Больше всего комментируют
4
Трамп: Зеленский согласился на обнародование разговора
4
Зеленский раскрыл детали разговора с Лавровым
3
"Сценарий будет очень плохой" - социолог предостерегла Зеленского от договорняков с Россией
3
"Потакает врагу" - в Раде призвали уволить представителя правительства
3
Президент объяснил слова о "на 100% его человеке" в ГПУ
Голосов: 832
Голосование Возможен ли мир на Донбассе за "формуле Штайнмайера" (выборы + отвода войск + амнистия боевиков + особый статус Донбасса)?
  • Так, пора заканчивать войну любыми способами
  • Нет, мир будет только после победы
  • Нужно дальше проводить переговоры и привлечь к ним США
  • Война в Украине закончится только после возвращения Крыма
  • Ваш вариант (в комментариях)
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua