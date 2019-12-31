Итоги 2019: СЦКК отчитался о работе на передовой

Украинская сторона общего центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон в 2019 году обработала около 880 заявок на обеспечение ремонтно-восстановительных работ поврежденной инфраструктуры Донбасса.
Речь об этом идет в сообщении УС СЦКК, опубликованном на странице штаба Объединенных сил в Facebook.
"По 56% заявок получены гарантии безопасности от Вооруженных сил Украины, и только 41% заявок поддержано оккупационными администрациями Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях", – сообщают в центре.
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Обмен пленными между Украиной и наемниками РФ на Донбассе завершился. Украинской стороне удалось вернуть 76 граждан.
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