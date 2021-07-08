Испытывали током и голодом: организаторам пыточной в Донецке объявили подозрение

Организаторам подпольной тюрьмы "Изоляция" объявили подозрение. Фото: Офис генерального прокурора

Двум боевикам ДНР объявили подозрение в организации подпольной тюрьмы "Изоляция" на оккупированной территории Донецка.

Им инкриминируют участие в незаконных военизированных формированиях, торговлю людьми, создание преступной организации и нарушения законов и обычаев войны, а именно жестокое обращение с гражданским населением, сообщают в Офисе генерального прокурора.

По данным следствия, с 2014 года житель поселка Зуевка Донецкой области, ранее служил во Французском иностранном легионе и принимал участие в боевых действиях в Сирии, занял должность "руководителя центра спецопераций" министерства госбезопасности ДНР". Вместе со своим "заместителем" - бывшим предпринимателем по указанию кураторов из РФ организовали в Донецке подпольную тюрьму. Ранее в том месте был завод изоляционных материалов.

Подозреваемые заключали там пленных военнослужащих ВСУ и гражданских лиц, которые поддерживают Украину. Их подвергали пыткам, издевались, пытали электрическим током, оставляли надолго без воды ты пищи. Правоохранители установили личности около 170 таких пострадавших.

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Прокуратура не называет имен подозреваемых, но, по данным СМИ, руководителем "центра спецопераций министерства госбезопасности ДНР" является Василий Евдокимов "Ленин". Его первым помощником и заместителем - Вадим Долгов "Пенсионер".

Контрразведчики Службы безопасности Украины разоблачили двух боевиков ДНР. Преступники оказали вооруженное сопротивление силам АТО\ООС и причастны к пыткам украинских военнослужащих. Двое жителей Донецкой области в 2014 году присоединились к незаконным вооруженным формированиям. Командуя подразделением "Батальона Восток", они участвовали в боях под поселками Пантелеймоновка и Бетманове. Боевики жестоко обращались с пленными, применяли к ним физическое и психологическое давление без оказания медицинской помощи раненым. Сейчас скрываются от украинских правоохранительных органов на территории ОРДЛО.