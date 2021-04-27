Исчезла ли угроза? США не уверены в деэскалации войск РФ

Часть российских войск РФ, вероятно, была отведена, но опасность сохраняется. Фото: facebook.com/pressjfo.news

США следят за ситуацией на украинской границе даже после заявлений России об отводе войск.

Пока рано судить, пошла ли РФ на деэскалацию, как она уверяет, заявили в Пентагоне, передает "Голос Америки".

"Мы увидели определенное отступление от Украины, но продолжим внимательно наблюдать. Пока слишком рано уверенно говорить об этом и принимать за чистую монету российские заявления о том, что они завершили свои так называемые учения", - отметил пресс-секретарь военного ведомства Джон Кирби.

Он добавил, что часть российских войск РФ, вероятно, была отведена, но опасность сохраняется.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Власть цинично врет о войне - Тука

Россия отводит войска от границ Украины. Министр обороны страны-агрессора Сергей Шойгу заявил, что принял решение завершить учения в Южном и Западном военных округах. Заявление сделал в оккупированном Крыму.