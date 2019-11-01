Инвестируй за еду: оккупанты заманили бизнесменов бутербродами

Российских бизнесменов заставляют работать на оккупированной территории Украины. Фото: РБК

Российский журналист интернет-портала РБК Владимир Дергачев посетил так называемый международный инвестфорум, прошедший в оккупированном Донецке с 29 по 30 октября.

"На сессии, где я был, при подписании местными предприятиями договоров некоторых российских бизнесменов представляли без имен и названий фирм", - рассказал он, пишет РБК.

По словам Дергачева бизнес с территории РФ не желает работать на оккупированной украинской территории. Тот, что есть - зашел в принудительном порядке.

"Самый высокий статус на форуме был в югоосетинской делегации - на уровне руководства Минэко республики. Это логично, через счета РЮО работает" Внешторгсервис "- оператор всего промышленного кластера ДНР, созданный в качестве посредника для легализации экспортных схем. Промышленники ДНР неформально жалуются на то, что ВТС, которую контролирует Сергей Курченко, берет у них сырье по цене, близкой к себестоимости, пользуясь монопольным положением. Таким образом остались шахты и заводы в лучшем случае могут ремонтировать оборудование, но не покупать новое ". - написал он.

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Он добавил, что организаторы показного форума не обманули участников и все-таки обеспечили их едой.

"В соцсетях много зубоскаллилы о гарантии двухразового питания на форуме (мем" инвестируй за еду "), прописанную в анонсе - организаторы не обманули и устроили фуршет с пирожными и закусками", - добавил Дергачев.

Большинство украинцев считают, что Россия как страна-агрессор должна оплачивать восстановление оккупированных ею территорий после их деоккупации. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии с 27 августа по 23 сентября.