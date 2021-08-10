Иловайский котел: "Сказали, что справа будут наши, а с других сторон - враг"

10 августа 2014 года начались первые ожесточенные бои за Иловайск между украинскими военными и террористами ДНР и регулярными российскими войсками.

Эта боевая операция стала началом трагических событий в украинско-российской войне, которую потом назвали Иловайский котел. Выйти из него украинские военные смогли 29 августа 2014-го.

- Штурм Иловайская начался 10 августа 2014 года с опорного пункта в селе Многополье Авмросиевского района Донецкой области. От него было 3-4 километра асфальтированной дороги в город, - рассказывает "Країні" Игорь МИХАЙЛИШИН, позывной - "Пианист", боец ​​батальона "Донбасс", сержант-гранатометчик Вооруженных сил Украины. - Нам сказали зайти с этой стороны. Сказали, что справа будут наши, а с других сторон - враг. Мы двинулись колонной. Впереди - бронированная техника, вдоль - заросли. Справа должен был идти батальон "Шахтерск-2", но его не было. Разведчики попали в засаду. Были раненые.

Иловайск - город в Донецкой области, важный железнодорожный узел в 40 км от Донецка и в 12 км от трассы Н-21, соединяющей с Луганском. Если бы украинские военные получили контроль над городом, они могли бы отрезать поставки оружия и живой силы противника в оккупированный Донецк.

Целью военной операции было уничтожение укрепрайонов и блокпостов сепаратистов, установление полного контроля над важным стратегическим плацдармом.

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4 августа штаб Антитеррористической операции издал приказ войскам на окружение Донецка. Город должны были принять в кольцо с двух сторон. Подразделения 93-й ОМБр должны быть из района города Верхнеторецкое и дойти до поселка Нижняя Крынка, перекрыв основные пути сообщения между Донецком и Горловкой. С юга должен был быть основной удар - от города Старобешево на Иловайск, а затем на Харцызск и Зугрэс. В районе Нижней Крынки и Зугреса войска должны были встретиться. Полное окружение не планировалось из-за нехватки сил: замысел операции заключался в перехвате основных путей коммуникаций.

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Всего в наступлении на Иловайск участвовали преимущественно добровольческие батальоны: "Донбасс" в составе 220 бойцов, "Днепр-1" (78), "Миротворец" (74), "Свитязь" (40, позже - 30 бойцов), "Херсон" (30) и "Ивано-Франковск" (33) при поддержке армейских частей 17-й криворожской танковой, 51-й волынской и 93-й днепропетровской механизированных бригад.

В начале операции в Иловайске был небольшой гарнизон пророссийских боевиков из отряда Гиви. Появление российских регулярных войск позволила использовать боевиков для штурмовых действий. А из Донецка начали прибывать подразделения батальона "Кальмиус", отряды "Б-2", "Казачий союз войска Донского", батальона "Беркут", а затем - батальона "Оплот" с танковой ротой, батальона "Спарта".

По данным Генпрокуратуры Украины, силы вторжения ВСУ России насчитывали девять батальонно-тактических групп 35 тыс. человек личного состава; до 60 танков; до 320 БМД; до 60 орудий; до 45 минометов; пять ПТРК. На военной технике были сняты тактические знаки. А с целью введения в заблуждение и последующего убийства украинских военнослужащих, на русской технике были нанесены опознавательные отметки украинских подразделений, что запрещено Женевскими конвенциями.

Соотношение военных сил Украины с войсками вторжения России и террористических организаций ДНР и ЛНР в районе города Иловайск составляло: личный состав - 1 к 18; танки - 1 до 11; бронетехника - 1 к 16; артиллерия - 1 к 15, "Грады" - 1 к 24.

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Украинские армейские части с первой попытки не смогли взять город: враг стрелял из жилых домов и имел мощную поддержку тяжелой артиллерии.

Вторжение российских войск на территорию Украины в Иловайск стало самым масштабным актом открытой агрессии РФ против Украины во время русско-украинской войны в Донбассе.

Бои за Иловайск продолжались с 7 по 31 августа 2014 года. Тогда погибли 368 украинских воинов, 429 получили ранения различной степени тяжести, 300 - попали в плен, 18 числятся пропавшими без вести. Потери украинской армии под этим городом стали одними из самых масштабных за все время российско-украинской войны и побудили согласиться на условия Минского перемирия, подписанного 5 сентября 2014-го в белорусской столице.