 
Ексклюзивы
1/5
"Обдолбанный петух в косоворотке": сети взорвались из-за детской площадки под Офисом Зеленского
"Обдолбанный петух в косоворотке": сети взорвались из-за детской площадки под Офисом Зеленского
Просмотров: 1152
Украинцы вынесут парламент, если депутаты проголосуют за Минские соглашения - политолог
Украинцы вынесут парламент, если депутаты проголосуют за Минские соглашения - политолог
9 Просмотров: 2142
Граната в Кабмине, странная смерть активиста и горящая Греция - как прошла неделя в фото
Граната в Кабмине, странная смерть активиста и горящая Греция - как прошла неделя в фото
Просмотров: 540
Если жил в Украине и чувствовал, что это Россия - время ехать в РФ: Владимир Зеленский и другие в цитатах недели от Gazeta.ua
Если жил в Украине и чувствовал, что это Россия - время ехать в РФ: Владимир Зеленский и другие в цитатах недели от Gazeta.ua
Просмотров: 612
Жить в наших сердцах. Соцсети всколыхнула смерть Ройтбурда
Жить в наших сердцах. Соцсети всколыхнула смерть Ройтбурда
2 Просмотров: 396
Порошенко поздравил "слугу", Аваков гулял в пещере с вином, Корниенко кормил коз – отпуска политиков в фото
Порошенко поздравил "слугу", Аваков гулял в пещере с вином, Корниенко кормил коз – отпуска политиков в фото
5 Просмотров: 6300
Красивые да изысканные - волшебные фото с велопарада женщин в Киеве
Красивые да изысканные - волшебные фото с велопарада женщин в Киеве
Просмотров: 2457
Украинцы незрелые. Хотят, чтобы не было коррупции и чтобы кум мог все порешать - политолог
Украинцы незрелые. Хотят, чтобы не было коррупции и чтобы кум мог все порешать - политолог
1 Просмотров: 531
Старший за Львов - открыли уникальный музей Звенигорода
Старший за Львов - открыли уникальный музей Звенигорода
Просмотров: 1458
Зеленский стал жестче. Уже не играет роль президента - политолог
Зеленский стал жестче. Уже не играет роль президента - политолог
1 Просмотров: 999
Фото
Все фото
5
4
18
8
11
Иловайск: начались ожесточенные бои за город
Иловайск: начались ожесточенные бои за город
Во Львове провели необычный парад. Шагали собаки, которые &quot;воевали&quot; на Донбассе
Во Львове провели необычный парад. Шагали собаки, которые "воевали" на Донбассе
Морпехи устроили зрелищные учения у Азовского моря. С танками, авиацией и кораблями
Морпехи устроили зрелищные учения у Азовского моря. С танками, авиацией и кораблями
Оккупанты обстреляли жилые дома: ранен мирный житель
Оккупанты обстреляли жилые дома: ранен мирный житель
В сторону оккупированного Донецка запустили флаг Украины
В сторону оккупированного Донецка запустили флаг Украины
Видео
Все видео
Оккупанты продолжают минометные обстрелы украинских позиций
Оккупанты продолжают минометные обстрелы украинских позиций
Терроборона десантировала диверсантов в горах: волонтеры показали видео
Терроборона десантировала диверсантов в горах: волонтеры показали видео
Украинские военные освободили город на Донбассе
Украинские военные освободили город на Донбассе
Военные испытали модернизированные ракеты к системам "Град" и "Точка-У"
Военные испытали модернизированные ракеты к системам "Град" и "Точка-У"
Невеста из Донбасса и тяжело ранен разведчик поженились в госпитале
Невеста из Донбасса и тяжело ранен разведчик поженились в госпитале
Интервью
1/5
"Белорусское общество проснулось и избавляется от иллюзий" - оппозиционер о протестах в Беларуси
"Белорусское общество проснулось и избавляется от иллюзий" - оппозиционер о протестах в Беларуси
Просмотров: 477
Как изменилась украинская кухня за 30 лет независимости
Как изменилась украинская кухня за 30 лет независимости
Просмотров: 369
Россия отобрала у нас Крым с третьей попытки. Две проигнорировали - Снегирев
Россия отобрала у нас Крым с третьей попытки. Две проигнорировали - Снегирев
8 Просмотров: 2583
Породили олигархию и способствовали коммунистам - за какие ошибки 1990-2000-х Украина расплачивается до сих пор
Породили олигархию и способствовали коммунистам - за какие ошибки 1990-2000-х Украина расплачивается до сих пор
Просмотров: 351
126 млн на четверых. Экономист оценил премии на госдолжности
126 млн на четверых. Экономист оценил премии на госдолжности
1 Просмотров: 909
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
08 августа 2021
Просмотров: 801
Іноземна українська
– Може, ти хочеш навчити людину української? – запитує Наталія. Скидає посилання на оголошення "Ищу репетитора по украинскому. Можно ...
вторник, 10 августа 2021 13:29

Иловайск: начались ожесточенные бои за город
5

  Комментировать

Украинские военные под Иловайском, 2014 год. Фото: Afterilovaisk/Facebook
Украинские военные во время боя на 2-м блокпосту, возле школы в Иловайске. Фото: Afterilovaisk/Facebook
Российские танки на украинской территории. Донецкая область, 2014 год. Фото: Новинарня
Украинские военные готовятся к бою. Иловайск, 2014 год. Фото: скриншот/LB.ua
Расстреляная военнная украинская техника под Иловайском. Фото: Goldznak.ua/Facebook

10 августа 2014 начались первые ожесточенные бои за Иловайск между украинскими военными и террористами ДНР и регулярными российскими войсками.

Эта боевая операция стала началом трагических событий в украинском-российской войне, которую потом назвали Иловайский котел. Выйти из него украинские военные смогли 29 августа 2014 года.

Иловайск - город в Донецкой области, важный железнодорожный узел в 40 км от Донецка и в 12 километрах от трассы Н-21, соединяющей с Луганском. Если бы украинские военные получили контроль над городом, они могли бы отрезать поставки оружия и живой силы противника в оккупированный Донецка.

Целью военной операции было уничтожение укрепрайонов и блокпостов сепаратистов, установление полного контроля над важным стратегическим плацдармом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Ненавижу подсолнухи" – доброволец рассказал о кровавых боях за Иловайск

4 августа штаб Антитеррористической операции издал приказ войскам на окружение Донецка. Город должны были принять в кольцо с двух сторон. Подразделения 93-й ОМБр должны быть из района г. Верхнеторецкое и дойти до пгт Нижняя Крынка, перекрыв основные пути сообщения между Донецком и Горловкой. С юга должен был быть основной удар - от города Старобешево на Иловайск, а затем на Харцызск и Зугрэс. В районе Нижней Крынки и Зугреса войска должны были встретиться. Полное окружение не планировалось из-за нехватки сил: замысел операции заключался в перехвате основных путей коммуникаций.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Мы о вторжении знали, а высшее руководство - нет"

Всего в наступлении на Иловайск участвовали преимущественно добровольческие батальоны: "Донбасс" в составе 220 бойцов, "Днепр-1" (78), "Миротворец" (74), "Свитязь" (40, позже - 30 бойцов), "Херсон" (30) и "Ивано-Франковск" (33) при поддержке армейских частей 17-й криворожской танковой, 51-й волынской и 93-й днепропетровской механизированных бригад.

- Штурм Иловайская начался 10 августа 2014 года с опорного пункта в селе Многополье Авмросиевского района Донецкой области. От него было 3-4 километра асфальтированной дороги в город, - рассказывает "Країні" Игорь МИХАЙЛИШИН, позывной - "Пианист", боец ​​батальона "Донбасс", сержант-гранатометчик Вооруженных сил Украины.- Нам сказали зайти с этой стороны. Отметили, что справа будут наши, а с других сторон - враг. Мы двинулись колонной. Впереди - бронированная техника, вдоль - чаще. Справа должен был идти батальон "Шахтерск-2", но его не было. Разведчики попали в засаду. Были раненые.

В начале операции в Иловайске был небольшой гарнизон пророссийских боевиков из отряда Гиви. Появление российских регулярных войск позволила использовать боевиков для штурмовых действий. А из Донецка начали прибывать подразделения батальона "Кальмиус", отряды "Б-2", "Казачий союза войска Донского", батальона "Беркут", а затем - батальона "Оплот" с танковой ротой, батальона "Спарта".

По данным Генпрокуратуры Украины, силы вторжения ВСУ России насчитывали девять батальонно-тактических групп 35 тыс. человек личного состава; до 60 танков; до 320 БМД; до 60 орудий; до 45 минометов; 5 ПТРК. На военной технике были сняты тактические знаки. А с целью введения в заблуждение и последующего убийства украинских военнослужащих, на русском технике были нанесены опознавательные отметки украинских подразделений, запрещено Женевскими конвенциями.

Соотношение военных сил Украины с войсками вторжения России и террористических организаций ДНР и ЛНР в районе города Иловайск составляло: личный состав - 1 к 18; танки - 1 до 11; бронетехника - 1 к 16; артиллерия - 1 к 15, "Грады" - 1 к 24

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Кожен третій помирав, кожен другий — отримував поранення" — под Иловайском погибли 368 украинских бойцов

Украинские армейские части с первой попытки не смогли взять город, враг стрелял из жилых домов и имел мощную поддержку тяжелой артиллерии.

Вторжение российских войск на территорию Украины в Иловайск стало самым масштабным актом открытой агрессии РФ против Украины во время русско-украинской войны в Донбассе.

Бои за Иловайск продолжались с 7 по 31 августа 2014 года. Тогда погибло 368 украинских воинов, 429 получили ранения различной степени тяжести, 300 - попали в плен, 18 числятся пропавшими без вести. Потери украинской армии под этим городом стали одними из самых масштабных за все время российско-украинской войны и побудили согласиться на условия Минского перемирия, подписанного 5 сентября 2014 в белорусской столице.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Иловайск: начались ожесточенные бои за город». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
10
августа

Иловайск: начались ожесточенные бои за город

Самое читаемое
Гороскоп на 9-15 августа: на кого ждут деньги и карьерный рост
Гороскоп на 9-15 августа: на кого ждут деньги и карьерный рост
 Просмотров: 17577
Утром доллар порадовал украинцев
Утром доллар порадовал украинцев Просмотров: 12798
Украинская серебряная призерша Олимпиады отказалась менять гражданство
Украинская серебряная призерша Олимпиады отказалась менять гражданство Просмотров: 11547
Какими Карпаты увидел венгерский фотограф 150 лет назад
Какими Карпаты увидел венгерский фотограф 150 лет назад
20
 Просмотров: 4770
В тюрьме ДНР убили трех заключенных. Среди них- чемпион Украины
В тюрьме ДНР убили трех заключенных. Среди них- чемпион Украины Просмотров: 3114
Донбасс
Военного ВСУ посадили в тюрьму за шпионаж
Военного ВСУ посадили в тюрьму за шпионаж Просмотров: 162
Во Львове провели необычный парад. Шагали собаки, которые "воевали" на Донбассе
Во Львове провели необычный парад. Шагали собаки, которые "воевали" на Донбассе
4
 Просмотров: 1044
Оккупанты накрыли позиции ООС гранатометным обстрелом
Оккупанты накрыли позиции ООС гранатометным обстрелом Просмотров: 108
В тюрьме ДНР убили трех заключенных. Среди них- чемпион Украины
В тюрьме ДНР убили трех заключенных. Среди них- чемпион Украины Просмотров: 3114
Оккупанты атаковали ВСУ из гранатометов. Чем все закончилось
Оккупанты атаковали ВСУ из гранатометов. Чем все закончилось Просмотров: 513
Больше всего комментируют
9
Украинцы вынесут парламент, если депутаты проголосуют за Минские соглашения - политолог
4
Россияне грозятся запустить "Северный поток-2" за считанные недели
3
Олимпийка Магучих обнялась с россиянкой - Минобороны вызывает на ковер
2
Встреча Зеленского и Байдена: раскрыли главные темы
1
Секс-меньшинство требует разорвать контракт испанского клуба с Романом Зозулей
Голосов: 11473
Голосование Возможен ли мир на Донбассе за "формуле Штайнмайера" (выборы + отвода войск + амнистия боевиков + особый статус Донбасса)?
  • Так, пора заканчивать войну любыми способами
  • Нет, мир будет только после победы
  • Нужно дальше проводить переговоры и привлечь к ним США
  • Война в Украине закончится только после возвращения Крыма
  • Ваш вариант (в комментариях)
Просмотреть