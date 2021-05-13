"Иду на вы!": спецназовцы ВСУ приняли присягу в Холодном яру

Фото: Пресс-служба Сил специальных операций

Воины 3-го отдельного полка специального назначения имени князя Святослава Храброго провели торжественную церемонию на берегу Гайдамацкого пруда в Холодном Яру. 8 мая бойцы приняли клятву своего подразделения, закончив ее словам киевского князя: "Иду на вы!".

"Мы счастливы видеть, как формируется дух нового украинского войска. Веками наши предки освящали оружие перед тем, как идти защищать родной край. Сегодня славная традиция возрождается", - сообщили на странице волонтерского фонда "Повернись живим" в Фейсбуке.

Военные отметили и павших в боях с оккупантом собратьев. Каждого вспомнили поименно. В честь погибших героев прозвучал сигнал "Шана" и три залпа военного салюта.

Командир подразделения вручил памятные награды детям погибших.

Завершили церемонию факельным маршем в честь защитников Украины всех времен.

"Мы с вами способны ускорить перерождение нашего войска. Для этого нужно много работать, а часто заниматься адвокацией правильных шагов и влиять на процесс принятия важных решений", - говорят волонтеры.

Место для церемонии - знаковое для украинцев и особенно для борцов за свободу Украинского государства, пояснили в ССО.

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"Холодный Яр видел войну с ордынцами, Гайдаматчину, борцов за свободу Украины начала ХХ-го века. Здесь располагались воины УПА, которые воевали против советских оккупантов и нацистских захватчиков, - пишут спецназовцы в Фейсбуке. - Именно в Холодном Яру в разные времена поколения украинских воинов освящали оружие и получали благословение на борьбу за свое государство. Новые времена - новые традиции. Подразделение, чьи воины провозглашали клятву, сейчас проходит оценку в силах быстрого реагирования НАТО. Каждый воин во время церемонии получил памятную награду как знак принадлежности к военному братству Сил специальных операций ВСУ".

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Силы специальных операций Вооруженных сил Украины основали в 2016 году. В частности, идею их создания продвигал фонд "Повернись живим". В июне 2019 впервые в истории подразделение из страны не члена НАТО - 140-й центр Сил специальных операций ВСУ. - прошел специальную сертификацию и получил право привлекаться в силы быстрого реагирования Альянса.