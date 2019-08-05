"Иди отсюда, оккупант бесов" - украинец поскандалил с российским журналистом

Украинец доказывал россиянам, что моств Станицы Луганской - территория Украины. Фото: podrobnosti.ua

На Донбассе между украинским переселенцем и российским журналистом Александром Сладковым возник спор о статусе моста на линии разграничения в Станице Луганской.

Видео инцидента попало в сеть. На кадрах можно видеть, как корреспондент ВГТРК доказывает, что это "нейтральная территория". На что украинец ответил, что это часть Украины и россияне не должны здесь быть.

Далее спор пошел в сторону интерпретации Минских соглашений, украинца назвали провокатором. Тогда он покинул российскую съемочную группу, ответив: "Да иди ты отсюда, оккупант бесов".

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По информации блогера Necro Mancer, украинец на видео - переселенец из Луганска Михаил Шевченко, который сейчас работает в Станично-Луганской госрайадминистрации начальником отдела взаимодействия с общественностью и СМИ.

На участке разведения в Станице Луганской наблюдатели ОБСЕ видели группу по разминированию в сопровождении трех боевиков с нарукавными повязками с надписью "СЦКК". Они проводили обследование с помощью щупов и рубили кустарники топорами в южном направлении к реке Северский Донец.