Пункт пропуска "Станица Луганская" будет работать по новому графику

КПВВ "Станица-Луганская" будет работать по другому графику. Фото: gdb.rferl.org

КПВВ "Станица-Луганская" с 4 по 10 августа будет работать до 18.00.

График работы пришлось изменить из-за разминирования, которое проводят террористы, сообщили в штабе ООС.

"По информации украинской стороны СЦКК, оккупационные вооруженные формирования РФ с 4 по 10 августа проводят мероприятия по разминированию на временно оккупированной территории, возле разрушенного автомобильного моста через реку Северский Донец. В этот период представители оккупационной администрации пропуск через линию разграничения будут осуществлять до 18.00. Командующий Объединенных сил решил изменить режим работы КПВВ "Станица-Луганская". Следовательно, контрольный пункт будет функционировать до 18.00. Кроме того, граждан, которие направляются на временно оккупированную территорию Украины будут пропускать до 17.30 ", - сообщили в штабе.

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После указанного времени в КПВВ "Станица-Луганская" пропускные операции осуществляться не будут. Это связано с взрывоопасностью работ по разминированию и потенциальной угрозой для жизни и здоровья гражданского населения.

Украина не может начать ремонт моста в Станице Луганской из-за отсутствия гарантий безопасности со стороны противника. Как отмечается, боевики не позволяют украинским саперам разминировать часть моста, а без этого ремонт начать невозможно.