Хватит на целую роту - назвали количество уничтоженных боевиков

За июль в зоне ООС уничтожили "всего" 31 боевика / фото: Анатолий Штефан

В июле было уничтожено ориентировочно 31 боевика российско-террористических войск.

Около 68 наемников получили ранения различной степени тяжести, пишет офицер ВСУ Анатолий Штефан у себя на Facebook.

Небоевые безвозвратные потери в НЗФ "Л/ДНР" - еще 12 человек.

"Игнорируя Минские договоренности, в июле месяце российско-террористические войска каждый день провоцировали подразделения Объединенных сил огнем из разных видов оружия и калибров, диверсионными группами и огнем снайперов. Адекватный ответ воинов ОС не заставлял ждать", - пояснил Штефан.

"По итогам июля в подразделениях российско-террористических войск" ЛДНР "ликвидировали приблизительно 31 боевика и около 68 наемников получили ранения различной степени тяжести. Небоевые потери составили 12 террористов (суицид, нарушение мер безопасности, убийство по неосторожности)", - написал аналитик МОУ.

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Данная цифра может отличаться в большую сторону в связи с постоянным сокрытием потерь лидерами боевиков и российскими военными, отмечает представитель ВСУ.

В сети показали двух пророссийских убийц, которые воевали на Донбассе. Их уничтожили во время военных действий в Сирии.