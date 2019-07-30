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вторник, 30 июля 2019 22:59

Художник создает необычные муралы в прифронтовом городе

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Художник из Северодонецка Ян Птушко создал мурал "Торецк – город будущего", над которым работал с коллегой Золтаном Надь. На стене девятиэтажки можно увидеть читающую девочку в шахтерской лампе и футуристическим пейзажем. Автор назвал эту работу "Мечты".

"Рисовать на стене приносит мне больше удовольствия, чем на бумаге. С 13-ти лет я начал делать граффити во дворах Северодонецка. По специальности юрист, работал в налоговой, но понял, что это не мое. Уволился, чтобы начать рисовать профессионально", - говорит Ян.

  Художник Ян Птушко
Художник Ян Птушко
Первым домом была двухэтажка в Северодонецке. Маленький старый дом в спальном районе. Купить краску нам помогла местная организация – Кризисный медиацентр. Работа называется "Цветы города", делали ее ко Дню города.

В родном городе парень успел даже расписать два троллейбуса. Один ездит, а один нет. Времени на работу было совсем мало - давали день-полтора. Троллейбусы же в "трафике", нельзя их надолго останавливать. Рисовал с раннего утра и до позднего вечера.
Видно дома на оккупированной территории

"Сначала моя концепция рисунка была такая, что девочка смотрит на природу. Были горы, полярные медведи – это был готовый материал. Попросили немного его доработать, ведь концепция проекта - Город будущего. Так на рисунке появились высотки, футуристические шахты. Я назвал этот мурал "Мечты"", - добавляет художник.

  Мурал Яна в прифронтовом городе Торецк, Донецкой области. Фото: из собственного архива Яна Птушко
Мурал Яна в прифронтовом городе Торецк, Донецкой области. Фото: из собственного архива Яна Птушко

Ян добавляет, что с 9 этажа дома, где есть мурал, видно дома на оккупированной территории.

Эскиз и фон сканирует в программе Photoshop. Вручную заливает, подбирает тона, палитру.


Художники используют нитрокраску. Она импортная, поэтому дорога. Быстро сохнет, долго держится, не выгорает. Если это солнечная сторона, какие тона будут блекнуть со временем. Самый капризный цвет – розовый, он горит. Краска вредна, в помещении с ней можно работать только в респираторе, на улице мы рисуем без.


"Сначала готовлю стену: мы ее зачищаем, грунтуем. Фон белый полностью прокатываем-это обязательное у меня условие. На голую стенку ничего наносить не буду, потому что ничего хорошего из этого не получится: краска будет впитываться и не даст цвет, который должен быть. На этой девятиэтажке, насколько я знаю, были большие дыры. Кто помогал нам их замазывать", - говорит Ян.

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От начала российского вторжения на территорию Украины исчезло 4,6 тыс. лиц. Эти данные занесла в базу Харьковская правозащитная группа. Наибольшая доля исчезновений приходится на 2014-2015 годы.

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