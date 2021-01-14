Хомчак вызвал возмущение заявлением о "хороших" россиянах

"Иногда лучше жевать", - пишут в Facebook. Фото: mil.gov.ua

Начальник Генерального штаба - главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак заявил, что с Украиной "воюет кремлевская власть, а не весь российский народ".

"Что касается Российской Федерации - нужно понимать, что с нами воюет кремлевская власть, а не весь российский народ. В России живет много людей, которые прекрасно понимают, что происходит, кто начал вооруженную агрессию против Украины. Многие россияне поддерживает связь с украинскими родственниками и далеко не все ненавидят нашу страну. Хотя эту ненависть Кремль всеми силами пытается разжечь", - сказал он в интервью Оbozrevatel.

Такое заявление вызвало реакцию пользователей Facebook.

"Вот действительно, только почему так много желающих россиян повоевать на Донбассе, чтобы отдать кредиты и переехать в теплый Крым. А все продвинутые российские либералы палятся на вопросах войны на Донбассе и чей Крым.

Для новой квартиры можно и полаять в унисон с ермаками", - написала журналистка Марина Данылюк-Ярмолаева.

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"Мышебратство" теперь в армии идеология, или как".

"Иногда лучше жевать".

"Нарратив российских спецслужб "царь плахой, а все люди хотят мира". Попытки понятие врага разделить на несколько частей, и одну из частей начать "отбеливать", а затем и все понятия "отбелить", - пишут пользователи соцсети.

Президентом РФ является Владимир Путин. Его с 2000 года избирал на эту должность российский народ на выборах 4 раза. 2018-го, во время военной агрессии против Украины, за Путина проголосовали 76,69% или более 56 млн россиян.

7-й год продолжается агрессия РФ против Украины. В марте 2014-го российский оккупант захватил Крым. Также российская армия захватила районы Донецкой и Луганской областей. Там действуют российские оккупационные администрации.