Хомчак озвучил свою позицию по переговорам с ЛНР и ДНР

Я должен готовить ВСУ ко всем возможным угрозам и к адекватному реагированию на них, - Хомчак. Фото: Униан

Начальник Генштаба Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак выступает против переговоров с представителями незаконных вооруженных формирований РФ на оккупированном Донбассе.

"Я против всяких переговоров, я военный человек. Я начальник Генерального штаба и у меня функции совсем другие. Я не переговорщик. Пусть об этом говорят МИД, все другие структуры, которые должны вести переговоры. А я буду готовить ВСУ ко всем возможным угрозам и к адекватному реагированию на них с минимальными потерями", - сказал Хомчак в интервью "УНИАН".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Хомчак оценил угрозы со стороны РФ

21 мая президент Украины Владимир Зеленский уволил с должности начальника Генерального штаба Виктора Муженко, назначив на его место генерал-лейтенанта Руслана Хомчака. Хомчак занимал должность первого заместителя командующего Сухопутных войск Украины, командира оперативного командования "Юг". С февраля 2017-го и до назначения начальником Генштаба ВСУ был главным инспектором Министерства обороны.