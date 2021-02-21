Хомчак назвал причины обострения в зоне ООС

Он заверил, что любые обвинения ВСУ в несоблюдении ими режима всеобъемлющего прекращения огня не имеют никаких оснований. Фото из открытых источников

Обострение и провокации в зоне операции Объединенных сил на Донбассе могут быть связаны с недавними решениями Совета национальной безопасности и обороны относительно санкций.

Об этом сказал главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-полковник Руслан Хомчак, сообщает пресс-служба Минобороны.

"Обстрелы со стороны противника наших позиций, а также мирных населенных пунктов даже на временно оккупированных территориях наблюдаются, как правило, накануне заседаний трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях, после заседаний Совета национальной безопасности и обороны Украины о принятии санкций за содействие терроризму и т.д.", - говорится в сообщении.

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По словам Хомчака, враг пытается создать иллюзию обстрелов со стороны украинской армии. В частности, сегодня противник из минометов нанес удар по позициям ВСУ, после чего обстрелял жилой сектор Новгородского. Кроме того, с позиций у оккупированной Горловки сепаратисты обстреляли своих же в районе газораспределительной станции, в результате чего есть погибший и раненые.

Он заверил, что любые обвинения ВСУ в несоблюдении ими режима всеобъемлющего прекращения огня не имеют никаких оснований.

МИД Украины опубликовало инфографику, которая показывает последствия вооруженной агрессии РФ против Украины, которая началась 7 лет назад.