13 тыс. погибших и 25 тыс. раненых - итоги военной агрессии России

МИД Украины опубликовало инфографику, которая показывает последствия вооруженной агрессии РФ против Украины, которая началась 7 лет назад.

В частности, агрессия продолжает дестабилизацию Европейского континента. Об этом сообщает пресс служба МИД.

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"Агрессия России вызвала военную экспансию на южном фланге Европы и создала политику безопасности и гибридную угрозу для Восточной и Юго-Восточной Европы, Азово-Черноморского региона, Средиземноморья, Ближнего Востока.

Она принесла и продолжает нести с собой многочисленные жертвы как среди гражданских, так и военных лиц", - говорится в повидмленни.

"Временная оккупационная власть РФ превратила оккупированные территории в гетто бесправия среди европейского континента. Украинский Крым и отдельные районы Донбасса, оккупированные Россией, стали местами террора и произвола", - отметили в МИД.

Российская оккупация также заложила экологические угрозы для Европы и Черноморского региона.

"Международные санкции помогают сдерживать агрессивную политику России, но чтобы восстановить безопасность в регионе необходимы более эффективные меры", - отметили в ведомстве.

Согласно обнародованной МИД инфографики, на окупанових территориях размещены российские оккупационные войска. В Крыму - 32500 человек, а на Донбассе - более 30 тыс.

За 7 лет агрессии свои дома на Донбассе вынужденно оставили 1 400 000 украинцев, а в Крыму - около 50 тыс. человек. Около 500 тыс. граждан РФ переехали в оккупированный Крым.

7 лет назад, 20 февраля 2014, началась вооруженная агрессия Российской Федерации против Украины. В этот день в украинском Крыму начали прибывать российские военные подразделения в рамках операции по захвату полуострова. Незаконная попытка аннексии АР Крым и города Севастополя, а также дальнейшее решение вооруженного конфликта на Донбассе стали этапами реализации плана России, направленного на разрушение украинской государственности.