"Ходил неосторожно" - показали боевика, который самоликвидировался у Доломитного

На Донбассе самоликвидировался российский наемник-боевик Максим Пахомов, кличка Спорт.

Мужчина был родом из временно оккупированной Горловки. О смерти террориста сообщил офицер ВСУ Анатолий "Штирлиц" Штефан в Facebook.

Автор: facebook На Донбассе самоликвидировался боевик Максим Пахомов

Пахомов погиб 23 июля 2018-го.

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"200-ая бригада пополнилась очередным дембелем из Горловки. Неаккуратно ходил и наступил на мину в районе Доломитного. Все будет Украина и победа за нами", - написал "Штирлиц".

В эфире российского телеканала "Россия 24" показали пропагандистское видео о войне на Донбассе. В соцсети пользователи высмеяли видео.