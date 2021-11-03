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среда, 03 ноября 2021 21:24

Хищение средств фонда "Донбасс": жене Семенченко объявили о подозрении

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Хищение средств фонда &quot;Донбасс&quot;: жене Семенченко объявили о подозрении
СБУ подозревает жену Семенченко в хищении денег из фонда батальона "Донбасс". Фото: СБУ

Служба безопасности Украины объявила о подозрении супруге экс-нардепа Семена Семенченко Наталии Музыке по делу о хищении средств со счетов Благотворительного фонда батальона "Донбасс".

Сумма растрат составляет 150 тыс. грн, сообщила пресс-служба ведомства.

"Досудебным следствием установили, что женщина, имея доступ к карточному счету фонда, осуществляла расчетные операции и снимала наличные деньги. Средства она тратила на собственные нужды, не связанные с деятельностью фонда и батальона", - говорится в сообщении.

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Музыка в Facebook рассказала, что подозрение получила у кофейни. Санкция инкриминируемой ей статьи предусматривает от трех до шести лет лишения свободы.

"Сегодня (3 ноября. - Gazeta.ua) СБУ вручила и мне подозрение. При чем сделали это на видеокамеру возле кофейни. Теперь я злобная воровка. Осталось понять, на кого оставить троих детей", - написала Музыка.

Благотворительный фонд батальона "Донбасс" помогает военнослужащим 46-го отдельного батальона специального назначения "Донбасс-Украина" и семьям погибших военных, пишет "Суспільне".

24 марта 2021 года СБУ и Офис генерального прокурора объявила о подозрении членам "частной военной компании" во главе с Семеном Семенченко в создании военизированного формирования, действовавшего под видом частной охранной фирмы. Они якобы занимались "ввозом вне таможенного контроля военных запчастей и товаров двойного назначения из Российской Федерации, которые впоследствии продавали государственным предприятиям оборонной сферы по завышенным ценам".

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