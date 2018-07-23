Гроза для России: в Украине возобновят мощное оружие, которое стреляет без людей

Автор: defence-ua У ВСУ повернуть потужну зброю, якою керують на відстані

Украина собирается вернуть на вооружение украинской армии ряд зенитно-ракетных комплексов, который вывели на хранение.

Осенью планируют учебные пуски и примут решение о поставках их на боевое дежурство, пишет, рассказал Defense Express первый заместитель министра обороны генерал-полковник Иван Руснак.

"Это дает нам возможность вернуть в Вооруженные силы фактически полк ЗРК" Тор ", два полка С-125, два полка" Куба "и целую бригаду С300В1. Еще готовы вернуть к боеспособному состоянию почти три комплекса С-200. Отремонтировав их, будет развернуты дееспособные группировки. Моя позиция такова, что надо отремонтировать, научить людей, ввести в боевой состав, развернуть дивизионы на позициях. А дальше с позиций по одному комплексу, по одному образцу забирать на предприятия для модернизации", - рассказал Руснак.

Автор: defence-ua У ВСУ повернуть потужну зброю, якою керують на відстані

Министерство обороны планирует профинансировать проекты по образцам ПВО, которые будут восстановлены, модернизированы, или имеют перспективу модернизации.

Для восстановления С-200 надо где-то до года. Он отметил, что проблема в кабельном хозяйстве для этих систем, однако один из одесских заводов пообещал все восстановить.

"В свое время, имея четыре дивизиона на позиции, мы приняли решение, чтобы вернуть еще два. Один хотели развернуть в Запорожье, там позицию готовили, и в Крыму. Но так случилось, что их привели в небоеспособное состояние и сейчас надо тратить средства на восстановление ", - подчеркнул замминистра.

ЗРК "Тор" - это система, которая стреляет без людей. Даже если ракеты будут без продленного ресурса. Военные смогут осуществить пуски из любой боевой машины "Тор". Личный состав отходит за пределы позиции старта, и осуществляется пуск, отметил Руснак.

Автор: defence-ua У ВСУ повернуть потужну зброю, якою керують на відстані

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Сегодня Украина получает военную помощь от многих стран Европы, Америки, США и даже Турции. Кроме вооружения, в нашей стране также поставляют комплексы связи, сырьевую базу, оборудование для изготовления боеприпасов.