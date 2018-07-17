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вторник, 17 июля 2018 17:28

"Гроб на колесах" - боевики показали новейший роботокомплекс "Турель"

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&quot;Гроб на колесах&quot; - боевики показали новейший роботокомплекс &quot;Турель&quot;
Боевики похвастались своим новым вооружением. Фото: dailystorm

Боевики российско-террористической организации ДНР испытали роботокомплекс "Турель".

Новый тип вооружения оснащен дистанционным управлением огнем. Видео разместили на одном из каналов в Youtube.

В свою очередь, российские СМИ сообщают, что комплекс предназначен для установки в укрытии на линии фронта. Он управляется платформой по сети на дистанции до 800 м. Танковый пулемет Калашникова, установленный на платформе, можно заменить на крупнокалиберный пулемет "Утес".

По словам "разработчиков", оружие способно удерживать и сопровождать цель.

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Инноваторы ДНР заявили российским СМИ, что машину готовят к отправке на фронт и постановке на вооружение.

На Донбассе к боевикам присоединились в роли снайперок биатлонистки из России.

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