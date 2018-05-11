"Готовим новое мощное оружие" - Полторак рассказал, с чем Украина будет побеждать на Донбассе

Сейчас происходит серьезная работа по разработке систем залпового огня, ПВО, противотанковых средств для украинской армии. Фото: ipress.ua

Украина почти завершила разработку новых мощных видов вооружения, которые в скором времени может применить на оккупированном Донбассе.

Об этом рассказал Степан Полторак, министр обороны Украины.

"Относительно новых видов вооружений, то происходит серьезная работа по разработке систем залпового огня, ПВО, противотанковых средств. Если взять противотанковые комплексы "Стугна", "Скиф", они очень хорошо себя показали по техническим характеристикам, это совсем другое оружие. Дальность стрельбы там до 5 км - это обеспечивает своевременное реагирование на угрозы. Есть интересные разработки по другим направлениям, уровень их готовности - год-два до запуска, это новое современное оружие. Подробности пока не могу озвучивать.

К сожалению, не всегда декларация возможностей соответствует действительности. Вот я буквально два месяца назад слышал - недели через четыре будет выполнен последний этап контракта перед Тайландом по поставке танка "Оплот", и "мы готовы заключать" контракт с ВСУ, только надо желание министра обороны. Прошел месяц, уже и второй, но пока они, к сожалению, не готовы к подписанию этого контракта, потому что есть определенные проблемы с оснащением предприятий, производящих эту технику.

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Однако за это время мы практически обеспечили главные потребности ВСУ: создали комплекс резерва, то есть на хранилищах, на базах мы закладываем резерв на случай открытой агрессии, чтобы в случае ухудшения ситуации на фронте была возможность быстро развернуть дополнительные силы и средства", - сказал министр.

Между тем российская армия имеет много слабых мест, хотя и претендует на звание самой сильной в мире. У вооруженных сил РФ проблемы с сухопутными войсками и мобилизацией.