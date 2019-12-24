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вторник, 24 декабря 2019 10:02

Готовил теракты в Украине: главаря ЛНР приговорили к 9 годам тюрьмы

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Готовил теракты в Украине: главаря ЛНР приговорили к 9 годам тюрьмы
Дали 9 лет за подготовку терактов в Украине. Фото: unian

Главаря самопровозглашенной ЛНР по кличке "Мордвин" приговорили к 9 годам заключения.

Такое решение принял Сватовский районный суд Луганской области, передает hromadske

По данным следствия, в течение 2014-2016 годов он был командиром подразделения в так называемом "КГБ ЛНР". Также следователи установили, что в составе "народной милиции ЛНР" злоумышленник нападал на позиции украинских военных в Дебальцево.

По данным следствия его в этот период завербовали представители Главного управления Генштаба РФ. От них он получил задание осуществить ряд терактов на подконтрольной украинскому власти территории.

Задержали его в Харькове в июле 2017 года. Дома во время обысков изъяли 600 граммов гексогена, 5 электродетонаторов, пистолет "Вальтер" с глушителем, более 100 патронов калибра 9 мм, средства связи и квадрокоптер. Также он сообщил СБУ о существовании "черного списка", в который входили государственные и общественные деятели. На них якобы планировали нападения спецслужбы РФ и квазиреспублик для дестабилизации общественно-политической ситуации.

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"Мордвина" признали виновным по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины: создание террористической организации, руководство такой организацией или участие в ней; Ношение, хранение, приобретение, передача или сбыт огнестрельного оружия, боевых припасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств без предусмотренного законом разрешения Уголовного кодекса.

Боевики из подконтрольного РФ министерства государственной безопасности ЛНР завербовали гражданина одной из стран Ближнего Востока.

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Дата
24
декабря

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