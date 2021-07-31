Готовил подростков для службы в "ДНР": боевик предстанет перед судом

Автор: ssu.gov.ua СБУ завершила расследование в отношении боевика, готовившего несовершеннолетних к войне против Украины. Руководил "военно-патриотическим клубом" "Амазонки". Там тренировали подростков, преимущественно девушек, для пополнения террористических группировок так называемой "ДНР"

Служба безопасности Украины завершила досудебное расследование в отношении руководителя "военно-патриотического клуба" "Амазонки" на временно оккупированной территории Донецкой области. "Заведение" массово готовило подростков для пополнения террористических группировок так называемой "ДНР".

"Следователи органов безопасности задокументировали, что по заданию кураторов из РФ организатор создал структуру военного типа с жесткой дисциплиной и субординацией. С начала российской агрессии клуб "заработал" на базе прежнего обычного школьного кружка", - говорится в сообщении пресс-центра СБУ.

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Подростки, среди которых, в основном, девушки: проходили строевую, физическую, тактическую и огневую подготовку; имели "воинские звания"; обязаны были носить военную форму.

"Молодых бойцов" готовили для будущего прохождения службы в отдельных террористических подразделениях "ДНР", подконтрольных стране-агрессору. "Курсантов" идеологически накачивали идеями отсоединения всей территории Донетчины от Украины и провозглашения псевдообразования "независимым государством".

Организатора обвинили в совершении преступлений, предусмотренных Уголовным кодексом Украины:

ч. 1 ст. 258-3 - создание террористической группы или террористической организации;

ч. 3 ст. 260 - создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований;

ч. 1 ст. 304 - вовлечение несовершеннолетних в преступную деятельность.

В суд направили обвинительный акт по трем статьям УК Украины в отношении главы террористической организации. Злоумышленника объявили в розыск.