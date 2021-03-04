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четверг, 04 марта 2021 08:19

Горячие сутки на Донбассе: военные рассказали последние новости

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Горячие сутки на Донбассе: военные рассказали последние новости
Украинские военнослужащие контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня. Фото: facebook.com/pressjfo.news

За прошедшие сутки, 3 марта, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня.

Российско-оккупационные войска открывали прицельный огонь из гранатометов различных систем неподалеку Водяного, что на Приазовье. Из станковых противотанковых гранатометов у Водяного, что вблизи Донецка. А неподалеку Каменки украинских защитников захватчики обстреляли из стрелкового оружия, сообщили в штабе ООС.

Неподалеку Причепиловки российско-оккупационные войска обстреляли позиции наших защитников, применив подствольный гранатомет и стрелковое оружие. В результате пулевое ранение получил военнослужащий Вооруженных Сил Украины.

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"Раненого защитника доставили в лечебное учреждение. Состояние здоровья военнослужащего - удовлетворительное. На обстрелы противника украинские защитники отвечали огнем", - рассказали в штабе.

С начала текущих суток, 4 марта, зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня. Утром, в районе Водяного, что недалеко от Донецка, противник произвел несколько выстрелов в направлении украинских защитников, применив 120 мм минометы. А вблизи Песков оккупанты вели огонь в направлении наших позиций из крупнокалиберных пулеметов. Среди наших воинов боевых потерь нет. На провокации противника воины открывали огонь.

В случае нарушения режима прекращения огня на Донбассе со стороны боевиков в Украине не останется вариантов, кроме как открывать огонь. Глава украинской делегации ТКГ Леонид Кравчук возложил всю ответственность за нарушение мирных договоренностей на незаконные вооруженные группировки.

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Дата
04
марта

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