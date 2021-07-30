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пятница, 30 июля 2021 13:42

Горели вместе с боеприпасами: боевики подожгли собственные позиции
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Российские наемники пренебрегли элементарными правилами противопожарной безопасности и подожгли собственные позиции.

Враг на Донбассе изрядно насмешил бойцов 24-й ОМБр им. короля Данила, сообщает в Telegram военный ВСУ Анатолий Штефан с позывным "Штирлиц".

"Так выглядят твои позиции, когда ты непутевый боевик. Они решили поджечь сухую траву, чтобы ветер гнал огонь в нашу сторону. Но даже стихия смеется над этими дураками. Как результат - горели сами, горели их позиции, и детонировали боеприпасы. Имели большую радость наблюдать за этим действом в течение двух дней", - говорится в сообщении.

Забавные фото уже распространили в соцсетях.

Фото: facebook.com/24th.brigade

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29 июля вооруженные формирования России девять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Стреляли из минометов 120-го и 82-го калибра, крупнокалиберных пулеметов, подствольных гранатометов и стрелкового оружия.

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Дата
30
июля

Украинские военные освободили город на Донбассе

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