"Горели славно и долго": уничтожили два укрепления боевиков

Горящий пулеметный ДОТ боевиков на одной из высоток на Донбассе / стопкадр

В сеть выложили видео уничтожения 2 позиций боевиков.

Они располагались на одной из высот в Донецкой области и были хорошо укреплены, пишет волонтер Юрий Мисягин у себя на Facebook.

"Пулеметный расчет находился в них, очень много неприятностей доставлял одной из бригад ВСУ. Получилось из серии: "Не буди лихо пока это тихо". Для их нейтрализации была разработана и проведена операция в 2 этапа", - пишет волонтер.

Вчера вечером в результате точного попадания первый дот был уничтожен.

"Горел он славно и долго. И как только огонь становился еще сильней, с воздуха был уничтожен и второй дот, находившийся рядом. Причем уничтожили его полностью, вместе с расчетом и пулеметом КПВТ", - пише Мисягин.

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На Светлодарской дуге в ночь со 2 на 3 октября российские наемники из минометов, пулеметов, стрелкового оружия и гранатометов плотно обстреляли позиции Вооруженных сил Украины. Враг также использовал запрещенное оружие.