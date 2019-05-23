"Глаза с неба": как в ООС осуществляют воздушную разведку

Командование Объединенных сил постоянно наращивает способности по использованию беспилотных авиационных комплексов / фото: Цензор.НЕТ

В зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе состоялась показательная тренировка операторов беспилотных авиационных комплексов.

Видео с соответствующими мерами было обнародовано пресс-службой ООС на официальной странице в Facebook

По озвученной информации, такие мероприятия проходят постоянно для наращивания возможностей подразделений, на вооружении которых находятся эти комплексы.

"Такой подход позволяет подразделениям Объединенных сил успешно и эффективно применять беспилотные летательные аппараты для решения широкого спектра боевых и специальных задач, основными из которых являются воздушная разведка, наблюдение за полем боя, корректировки огня ракетных войск и артиллерии", - пишут в сообщении.

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