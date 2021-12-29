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пятница, 31 декабря 2021 08:26

Главное – обуздать Кремль. Десант, авиация, ракеты россиян угрожают больше ядерного оружия

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Новый год Украина будет встречать на фоне угроз российского масштабного вторжения. Кремль выдвигает перед США и НАТО требования разделить мир на сферы влияния и требует обещаний, что Альянс не примет Украину в будущем. Насколько реальна угроза нападения России, и чего действительно добивается Путин, в интервью Gazeta.ua рассказал эксперт по международным отношениям Александр Сушко.

Автор: Сергей Старостенко, Gazeta.ua
  Александр СУШКО, 48 лет, эксперт по международным отношениям, кандидат политических наук. Шесть лет работал директором Центра мира, конверсии и внешней политики. В 2006-2017 годах – научный директор в Институте Евроатлантического сотрудничества. С 2013 – член Несторовской группы. С 2018-го – исполнительный директор Международного фонда «Возрождение»
Александр СУШКО, 48 лет, эксперт по международным отношениям, кандидат политических наук. Шесть лет работал директором Центра мира, конверсии и внешней политики. В 2006-2017 годах – научный директор в Институте Евроатлантического сотрудничества. С 2013 – член Несторовской группы. С 2018-го – исполнительный директор Международного фонда «Возрождение»

Диктатор Александр Лукашенко и российский МИД заявили о возможном размещении в Беларуси российского ядерного оружия. Насколько вероятно поднятие Кремлем таким образом ставок?

Допускаю возможность размещения Путиным тактического ядерного оружия в Белоруссии. Стратегическое просто требует серьезной работы, поэтому маловероятно. Это один из возможных вариантов, как Кремль может обострить ситуацию в Восточной Европе. Такая карта – на столе у Путина. Но прогнозировать, выберет ли он ее или другие варианты для обострения ситуации – то же, что гадать на кофейной гуще.

Как на эту угрозу могут ответить в странах Евросоюза и НАТО?

Зависит от того, как будут оценивать угрозы эксперты по безопасности. Если увидят критические риски для своих стран, будет реакция.

Очевидно, что такое размещение изменило бы безопасность в Европе. Минск является подписантом Соглашения о нераспространении ядерного оружия, предусматривающего отказ от размещения на своей территории боеголовок. Этот шаг означал бы пересмотр статуса Беларуси и создал бы дополнительный кризис в регионе.

Ядерное оружие есть на территории России. И оно тоже близко к странам Евросоюза и НАТО

Это бы существенно ухудшило ситуацию с безопасностью в Восточной Европе. Хотя не столь радикально, как может показаться. Ибо ядерное оружие есть на территории России. И оно тоже близко к странам ЕС и НАТО. С тактической точки зрения, мало что изменилось бы. Но для дипломатии это означало бы, что Россия идет на дальнейшую эскалацию гонки вооружений и втягивает в нее Беларусь. Минск в результате действий Лукашенко попал в безвыходное положение и вынужден был бы танцевать под дудку Кремля.

Что должно делать украинское руководство?

Большая теоретизация и "какбытология" удалена от практических вещей. В то же время в Украины есть серьезные риски из-за развертывания Россией войск у границ и давления возможным захватом территорий.

Автор: Reuters
  Спутниковое изображение показывает русские войска в Ельне, Россия, 9 ноября
Спутниковое изображение показывает русские войска в Ельне, Россия, 9 ноября

Поэтому ядерное оружие не меняет в корне ситуации для Украины. Мы должны максимально укреплять обороноспособность и координировать усилия со странами НАТО. Россия ведь угрожает нам не ядерным оружием, а обычной конвенциональной войной. В частности, средства, которыми Москва планирует возможную операцию – десантные силы, авиационные и ракетные удары по целям в Украине, наступательная механизированная техника. Это то, что нам угрожает, и уже вдоль наших границ.

Десантные силы, авиационные и ракетные удары, наступательная механизированная техника. Это то, что нам угрожает, и уже есть вдоль наших границ

Перемещение ядерного оружия – чувствительная тема для мирового сообщества. Ведущие страны приложили огромные усилия, чтобы снизить угрозу ядерной войны. Если Россия пойдет по этому пути, это будет означать, что она отказывается от решений начала 1990-х, касающихся ядерного нераспространения и разоружения. Это повлияет на ее восприятие в мире.

Каковы последствия ультиматумов Путина в НАТО и США относительно не расширения Альянса на Украину?

Это не то, чего добивается Россия. Если бы хотела только этого, достигла б легко – игрой на страхах западноевропейских членов Альянса. На это слабое место Кремль до сих пор эффективно давил, из-за чего украинский запрос на членство остается без ответа. Не требуется никаких письменных обязательств в таком случае. Путин знает это. Поэтому добивается другого – публичного унижения стран Запада и ключевых институтов, которые в этих переговорах могут проявить слабость, отказаться от своих политических обязательств перед Украиной и Грузией, данных на Бухарестском саммите НАТО 2008 года.

Путин добивается публичного унижения стран Запада

Действия Путина могут свидетельствовать о нехватке единства в Альянсе. Это будет подрывать и расшатывать позиции оппонентов Кремля, их способность действовать синхронно и консолидировано перед вызовами.

Цель Кремля – дальнейший подрыв институтов НАТО и Евросоюза. Давление Москвы может усугубить проблемы и разногласия в евроатлантическом сообществе.

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Президент США Джо Байден и лидеры Евросоюза адекватно отвечают на вызовы Путина?

В первую очередь, жду ответа европейских лидеров, по которым Путин впервые заявил, что не нуждается в них за столом переговоров из США. Российская позиция свидетельствует, что в вопросе европейской безопасности россияне хотели бы вести переговоры без участия европейцев. Только двусторонние разговоры с США. Серьезное оскорбление. Удивляет отсутствие реакции из европейских столиц, коллективного ответа. Москва не видит за столом переговоров не только страны Балтии или Польшу, но и Францию или Германию, которым отказывает в праве быть участниками европейских дел. Это испытание на крепость Западной Европы.

Что касается европейской безопасности, россияне хотели бы вести переговоры без участия европейцев. Только двусторонние разговоры из США

Какие последствия для Украины имел вывод американских войск из Афганистана?

Это один из факторов, который побуждал Россию к активным действиям. Москва видит, что Запад, в частности, Штаты в глобальном плане не готовы в военном плане отстаивать свои интересы. Там, где можно выйти из игры, выходят. Это создает в России надежду, что так же Вашингтон не будет активно противостоять российской военной угрозе. Афганский прецедент мотивировал россиян к наступательной дипломатии.

Штаты не готовы в военном плане отстаивать свои интересы

Как риск российского нападения приближает или отдаляет Украину от перспектив членства в НАТО?

Перспектива вступления – отдаленная история. Ряд западноевропейских стран не хотели бы сейчас видеть нас в НАТО. Ведь для них это будет означать втягивание в конфликт с Россией, чего не хотят. Однако мы получаем помощь от Североатлантического альянса. Впрочем, она не тождественна готовности физически защищать Украину вооруженными силами стран-членов.

Автор: Reuters
  Украинский солдат на позиции возле Зайцева, 18 декабря
Украинский солдат на позиции возле Зайцева, 18 декабря

Пока в Украины будет в конфликте с Россией, эти страны будут блокировать вступление. Для присоединения нам нужно согласие всех 30 членов Североатлантического альянса, чего нелегко достичь.

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Насколько реальна угроза масштабного российского вторжения зимой? Как распознать разницу между блефом и готовностью к наступлению?

Действия Путина в значительной степени демонстративны. Возможно, надеется на дипломатический эффект от маневров. При подготовке эффективного наступления важна внезапность. Ее нет. Напротив, мы видим показательные действия. Это может свидетельствовать о том, что Кремль использует войска как средство давления.

При подготовке наступления важна внезапность. Ее нет

Однако инициативы, которые Кремль направил в Вашингтон, отдаляют от решения. То, что там написано, и как их слили в масс-медиа, свидетельствует, что Москва не рассчитывает достичь дипломатического результата. Большинство предложений по определению неприемлемы. Поэтому анализ ситуации вокруг проектов договоров, предложенных Россией, не позволяет быть легкомысленными.

Теперь российской стороне некуда отступать. Если выдвинули ультиматум Западу и его невозможно выполнить, то Кремль сам создал условия, в которых вынужден будет реагировать на неизбежный провал переговоров.

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Зачем Кремлю писать такие неприемлемые документы и сливать их?

Чтобы создать информационный шум, развязывающий руки. Мол, смотрите, мы вышли с мирными предложениями и даже их не скрываем.

Россияне могут использовать войну, чтобы поставить Украину и западных партнеров перед необходимостью идти на неприемлемые политические уступки

При этом самый большой риск - эскалация. Россияне могут использовать войну как инструмент, который усилит их переговорные позиции и поставит Украину и западных партнеров перед необходимостью идти на неприемлемые политические уступки, которые могут разрушить украинское государство. В первую очередь, это касается вмонтирования марионеточных режимов ЛНР/ДНР в наше политическое тело.

Обозреватель Брайан Витмор пишет о новом "железном занавесе", который прошел по Европе, по границам Беларуси и России. Согласны с такой оценкой?

Несомненно, сегодня можем говорить, что уровень несовместимости систем России и Беларуси и демократического мира достиг такого уровня, что возникла новая версия "железного занавеса". Хорошо, что мы на правильной стороне. Но понимаем, что Россию это не устраивает. Нас хотят засосать на другую сторону и превратить в еще одну Беларусь.

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Насколько Украина приблизилась за последние два-три года к вступлению в Евросоюз? Корреспондент Радио свобода Ричард Юзвяк пишет, что ЕС решил принять Албанию и Северную Македонию, хотя официальных заявлений об этом пока нет.

Что касается Албании и Северной Македонии, это отдельная длинная история. Некоторые страны Западной Европы и Болгария в течение прошлых лет всячески затягивали начало переговоров о членстве этих стран, хотя Еврокомиссия давно дала добро.

Украина находится, по крайней мере, на шаг позади этого процесса. В ближайшее время радикальных изменений в евроинтеграции не увидим. Однако у нас есть инструменты – Соглашение об ассоциации. Там прописаны наши обязательства, шаги по приспособлению нашего законодательства к европейскому экономическому сообществу.

В этом году подписали Соглашение о совместном авиационном пространстве с Евросоюзом

Мы в этом году подписали Соглашение о совместном авиационном пространстве с ЕС. И еще много схожих будет. Двигаемся шаг за шагом, этап за этапом. Это не скачкообразный процесс.

Следует максимально претворить в жизнь Соглашение об ассоциации в определенные сроки. То есть в течение 10 лет с сентября 2017-го, когда вступило в силу. Тогда можно будет говорить о дальнейшем шаге – заявке на формальное членство. На сегодняшний день выполнили значительную часть работы. Однако меньше, чем предусмотрено календарем, который согласован с Евросоюзом.

В 2027 году можно будет говорить о заявке на членство

Наша евроинтеграция приобрела форму рутинной работы, где гораздо больше технических деталей, чем больших политических шагов. Следует накопить критическую массу перемен, в результате которых Украина де-факто сможет стать частью единого европейского рынка. Когда это сделаем, у нас возникнут лучшие для политического шага подачи заявки условия.

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Какие ключевые реформы и изменения следует ожидать в 2022 году?

Для Евросоюза приоритетный вопрос – адаптация бизнеса к зеленому курсу. У ЕС требования к членам и партнерам в этой сфере. У нас здесь определенные отставания. Правительство внесло законопроекты, которые часто блокируют лоббисты от бизнеса. Последние не желают вкладывать огромные средства в модернизацию производств. Но государство взяло на себя обязательство и должно добиться результата.

Бизнес не хочет вкладывать большие деньги в модернизацию производств

Также всерьез следует поработать в сфере цифровых прав. ЕС выдвигает высокие стандарты защиты персональных данных. Часто легкомысленно к этому относимся. Нуждаемся в серьезном законодательном урегулировании.

Разумеется, в 2022 году у нас по всем направлениям нужны изменения. К примеру, в энергетике. Это большой блок задач. Есть вопросы о совместимости наших и европейских энергетических систем.

Следующий год будет решающим в переговорах по присоединению к европейскому соглашению по признанию промышленной сертификации. Так называемый "промышленный безвиз" позволит признавать в ЕС украинские промышленные товары без повторной сертификации. Важный шаг, но необходимо, чтобы наша система сертификации полностью отвечала европейским стандартам.

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Какие события будут определять внешнеполитическое движение Украины?

Главная тема будет касаться того, удастся ли укротить Кремль. Какие бы мы стратегии ни строили, но иметь соседа с такими настроениями – это для нас экзистенциальная угроза. Как с этим справимся, как сможем успокоить ситуацию на более длительный период, будет определяющим. Нам следует отстоять суверенитет, наше право определять свой путь. Это основная задача, которой будут подчинены все остальные составляющие внешней политики.

Автор: Игорь Тимоць
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декабря

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