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суббота, 10 апреля 2021 20:20

Главарь террористов готовит обращение к Путину - разведка

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Главарь террористов готовит обращение к Путину - разведка
Разведка обнаружила 3 варианта обращения Пушилина. Фото: "Коммерсант"

Главари ДНР подготовили 3 различные варианты обращения к президенту РФ Владимиру Путину.

Они содержат просьбу оказать военную помощь, передает ZN.UA со ссылкой на информацию, полученную от представителей украинских спецслужб

В 1-м варианте письма звучит просьба оказать военную помощь "республике". Во 2-м - принять ДНР в состав России. В 3-м - признать независимость ДНР и заключить договор о дружбе и сотрудничестве.

Все 3 варианта документа имеют одинаковую преамбулу. В ней глава ДНР Денис Пушилин благодарит Путина за "сочувственное отношение к судьбе жителей Донбасса и бесценную помощь".

В 1-м варианте Пушилин просит Путина оказать военную помощь. Будто бы хочет не допустить жертв среди мирных граждан, разрушение объектов инфраструктуры и жилого фонда.

Во 2-м террорист просит включить ДНР в состав России.

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"Прошу вас принять нашу республику в состав Российской Федерации. Все наши жители желают стать частью великой державы Россия. Свидетельством этого являются результаты референдума, состоявшегося 11 мая 2014, а также многочисленные очереди на приобретение российского гражданства", - говорится в тексте.

В 3-м варианте письма содержится просьба к Путину признать ДНР как независимое государство. Пушилин просит президента России рассмотреть возможность заключения договора о дружбе и сотрудничестве.

У жителей оккупированного Донецкая спросили, какой вопрос они задали бы главарю местной оккупационной администрации РФ Денису Пушилину. "Пошел бы он на х **, этот Пушилин", - лаконично ответил на соответствующий вопрос единственный мужчина в ролике.

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