Глава сената Польши стал на колено перед могилой украинского военного

Маршал польского сената Станислав Корчевский почтил погибшего украинского военного. Фото: Facebook

В селе Волчицк Волынской области 17 августа похоронили 20-летнего военнослужащего ВСУ Александра Колбуна, погибшего на Донбассе.

На похоронах присутствовал маршалок польского сената Станислав Корчевский. Как отмечается, он стал на колено перед могилой погибшего украинца. Об этом рассказал бывший руководитель Маневицкой РГА Андрей Линдюк в Facebook.

"Очень приятно, когда один из высших должностных лиц Республики Польша знает и осознает, что в Украине продолжается российско-украинская война и украинские военные защищают не только Независимую Украину, но и всю Европу!", - подчеркнул Линдюк.

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В Хмельницком попрощались с военным 8-го отдельного полка специального назначения Вооруженных сил Украины Богданом Бигусом, 28 лет. Он погиб в зоне ООС.